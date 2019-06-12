"Красотка мамина": дочь Оли Поляковой блеснула стильным образом в приталенном комбинезоне

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Примечательна также и непривычная прическа Поляковой младшей

Маша Полякова активно развивает свой instagram-аккаунт. 14-летняя дочь Оли Поляковой пробует себя в роли модного блогера. И ей это удается. На данный момент у Маши больше 100 тыс. подписчиков. Однако немалая часть ее постов – рекламные. Хотя время от времени девочка все же показывает различные образы, делится бьюти-лайфхаками.

На этот раз Маша решила и образ показать, и о быстротечности лета порассуждать. Так, девочка опубликовала фото, на котором позирует в ультра трендовом наряде сезона весна-лето 2019 – в комбинезоне. Элемент гардероба черного цвета и дополнительно декорирован белыми иероглифами. Талию 14-летней дочки Поляковой подчеркивает пояс.

Также длинные волосы Полякова младшая собрала в крупные локоны, сделав прическу "мальвину". Из аксессуаров – массивная цепь-подвеска на шее.

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Также Маша скептически обратилась к поклонникам:

"Ну что, 11 дней лета пролетели незаметно, и осталось еще 80 - давайте не профукаем", - призывает блогер.

Поклонники Поляковой младшей также поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

"Очень-очень красивая"

"Ну вообще – огонь"

"Какая красивая"

"Машуль - копия мамы, только с русыми волосами, я сначала так и подала, что Оля парик надела и не накрасилась. Очень красивая и без косметики"

Следует также отметить, что немало подписчиков обратили внимание на немалое количество грамматический и пунктуационные ошибки нового поста. Некоторые это возмутило.

"Кто-то что-то понял?"

"Опять много ошибок как синтаксических, так и пунктуационных!!! Хочется лозунг 1917 года прокричать тебе – "Долой безграмотность!"

Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova

Скриншот поста: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, ранее Маша Полякова смело оседлала коня. На фото Маша в красных штанах, черной футболке, спортивной обуви и шлеме запечатлена верхом на темном коне. Свои длинные волосы она заплела в косу и лихо придерживает козырек шлема рукой.

Также дочь Оли Поляковой в трендовом образе показала длинные ноги.