Фігура супер! Донька Полякової похвалилася нюдовыми літніми луками

Донька популярної співачки Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова не відстає від зіркової мами в частині модних образів. Дівчинка стежить за тенденціями і вибирає трендові речі і луки, демонструючи свої експерименти зі стилем підписникам в Instagram. Крім того, вона вирішила піти по стопах "суперблондинки" і посилено займається вокалом і навіть вже співає на сцені. Також не чужа Маші і блогерська стезя – вона вирішила спробувати себе в цьому модному нині амплуа, а також пообіцяла навіть запустити марафон зі схуднення. Дівчина не втратила можливість показати стильні літні луки в нюдовых тонах, записавши ролик для шанувальників.

Маша приміряла легку футболку з принтом у вигляді милих агенлочков і джоггери світло-мигдалевого відтінку з трендовим текстильним поясом. Другий образ дівчини – шорти бежевого відтінку з завищеною талією, топ на широких бретелях в тон і чорна баска.

Дочка зірки дефілює на фоні квітучих кущів троянд по зеленому газону, тримаючи в руках пухнастого улюбленця – помаранского шпіца по кличці Тіна.

"Як вам такий формат відео? Також хочу вам розповісти про те, що завтра я починаю вести марафон зі схуднення у себе в сториз, там разражусь все докладніше", - пообіцяла дочка співачки, заінтригувавши того шанувальників.

Підписники юної модниці стали ділиться своєю думкою про її літніх луки, а також не забували робити Маші компліменти.

"Перший прикид мені більше сподобався!", "Фігура супер!", "Яка ж ти мила! Крута мала", "Дуже красива. Дуже подобається цей формат", "Красуня", "Дуже крута", "Відео вогонь. Машенька ти красуня, як завжди!", "Круте відео! Молодець, Машка", "Ти дуже гарна", - писали фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової продемонстрировала стильний образ в комбінезоні з трендовим текстильним поясом.

Раніше Маша Полякова показала свою прогулянку на коні . Для кінного променаду вона вибрала червоні штани, чорну футболку, спортивне взуття та захисний шолом.