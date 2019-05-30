Дочь Оли Поляковой в трендовом образе показала длинные ноги

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша позировала в самом сердце Киева

Старшая дочь Оли Поляковой, Машу давно называют копией мамы. 14-летняя красавица может похвастаться высоким ростом, стройной фигурой и наличием творческой жилки. Так, Маша уже решила, что свяжет свою жизнь с шоу-бизнесом, правда, кем именно хочет стать, пока не определилась. Девочка поет, танцует и выходит на подиум в качестве модели, а еще обожает фотографироваться. Так, дочь Оли Поляковой похвасталась свежим снимком, сделанным в центре Киева.

Маша расположилась на парапете так, что в кадре на переднем плане хорошо видны ее длинные стройные ноги. На девочке – белая блузка с оригинальной вышивкой черными нитями, кеды и очки модной в этой сезоне формы.

Подписчики девочки оценили ее дерзкий образ и зрелищное фото, оставив комплименты в комментариях. "Красотка!", "Молодец!", "Классная!", "Огонь!" - писали фолловеры.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

В сториз девочка поближе показала свою классическую рубашку с оригинальной вышивкой. На вещи можно легко рассмотреть различные части лица и необычно оформленный карман.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что Маша Полякова недавно пригласила подписчиков на свой концерт. Девочка усиленно занимается вокалом в творческой студии, и вместе с другими учениками будет выступать перед широкой аудиторией.

Ранее Маша Полякова поделилась радостным известием о пополнении в семье. В доме Оли Поляковой появился забавный щенок Помаранского шпица, которого назвали Тиной.

К слову, дочь Оли Поляковой позабавила смешным фото, сделанным за кулисами показа. На снимке она позирует в пышном темнно-синем платье с длинной юбкой.