"Фигура бомба": Настя Каменских взбудоражила жаркими фото с медового месяца

Настя Каменских и Потап продолжают будоражить умы своих поклонников - после пышной свадьбы пара отправилась в "медовый месяц" в турецкую Анталию. После долгого молчания пара наконец раскрыла свои отношения и теперь с удовольствием делится совместными фото и видео. Так, певица очаровала фанов нежным пляжным снимком с мужем, после чего показала роскошную фигуру на жарких кадрах.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram горячие фото, на которых она позирует на песочке в черном бикини с кружевной отделкой. Настя много сил и времени потратила, чтобы похудеть и поддерживать себя в форме, и теперь с радостью хвастается результатом.

На одном фото она приняла соблазнительную позу и томно закинула руки за голову.

Фото: Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)

На следующем же кадре поп-звезда взбудоражила фанов, показав им "вид сзади" - Каменских запечатлена идущей по пляжу спиной к камере.

Фото: Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)

Подписчики певицы пришли в восторг от ее "сочных" форм и засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Вот люблю я красивые сочные формы"

"Фигура ОГОНЬ!!!"

"Шикарная, самая женственная, сексуальная фигура"

"Фигура бомба"

"Красивая как всегда"

"Шикарная, с каждым годом все лучше"

"Мое мнение - это идеал женского тела"

"Потапу везет"

"Медовый месяц"

"Шикарно, гарного відпочинку, та море позитиву"

"Попа как у Ким"

"Фигура настоящей женщины!"

"Купальник супер, Настя супер"

"Красотка, аппетитная"

Фото: Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских растрогала сеть счастливыми свадебным фото. Певица покзала момент, когда она счастливая идет к алтарю, вокруг гости, а на ее лице - улыбка.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских и Тина Кароль отожгли на свадьбе певицы. Знаменитости стояли в обнимку и целовались на камеру.

Кстати, Андрей Данилко, который выступил на свадьбе в образе Верки Сердючки, откровенно рассказал о планах 32-летней Каменских на совместное будущее с 38-летним Потапом. По его словам, певица мечтает о детях, но не собирается бросать карьеру.