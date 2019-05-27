"Фигура бомба": Настя Каменских взбудоражила жаркими фото с медового месяца

После свадьбы молодожены отправились на отдых в солнечную Турцию
Настя Каменских и Потап продолжают будоражить умы своих поклонников - после пышной свадьбы пара отправилась в "медовый месяц" в турецкую Анталию. После долгого молчания пара наконец раскрыла свои отношения и теперь с удовольствием делится совместными фото и видео. Так, певица очаровала фанов нежным пляжным снимком с мужем, после чего показала роскошную фигуру на жарких кадрах.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram горячие фото, на которых она позирует на песочке в черном бикини с кружевной отделкой. Настя много сил и времени потратила, чтобы похудеть и поддерживать себя в форме, и теперь с радостью хвастается результатом.
На одном фото она приняла соблазнительную позу и томно закинула руки за голову.
Фото: Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)
На следующем же кадре поп-звезда взбудоражила фанов, показав им "вид сзади" - Каменских запечатлена идущей по пляжу спиной к камере.
Фото: Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)
Подписчики певицы пришли в восторг от ее "сочных" форм и засыпали ее комплиментами в комментариях.
Фото: Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских растрогала сеть счастливыми свадебным фото. Певица покзала момент, когда она счастливая идет к алтарю, вокруг гости, а на ее лице - улыбка.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских и Тина Кароль отожгли на свадьбе певицы. Знаменитости стояли в обнимку и целовались на камеру.
Кстати, Андрей Данилко, который выступил на свадьбе в образе Верки Сердючки, откровенно рассказал о планах 32-летней Каменских на совместное будущее с 38-летним Потапом. По его словам, певица мечтает о детях, но не собирается бросать карьеру.