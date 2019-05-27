"Фігура бомба": Настя Каменських розбурхала жаркими фото з медового місяця

Настя Каменських і Потап продовжують дивувати своїх шанувальників - після пишного весілля пара вирушила в "медовий місяць" в турецьку Анталію. Після довгого мовчання пара нарешті розкрила свої відносини і тепер із задоволенням ділиться спільними фото і відео. Так, співачка зачарувала фанів ніжним пляжним знімком з чоловіком, після чого показала розкішну фігуру на жарких кадрах.

Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram гарячі фото, на яких вона позує на пісочку в чорному бікіні з мереживною обробкою. Настя багато сил і часу витратила, щоб схуднути й підтримувати себе у формі, і тепер з радістю хвалиться результатом.

На одному фото вона прийняла звабливу позу і млосно закинула руки за голову.

Фото: Настя Каменських в Туреччині (instagram.com/kamenskux)

На наступному ж кадрі поп-зірка розбурхала фанів, показавши їм "вид ззаду" - Каменських відображена, коли йде по пляжу спиною до камери.

Фото: Настя Каменських в Туреччині (instagram.com/kamenskux)

Підписники співачки прийшли в захват від її "соковитих" форм і засипали її компліментами в коментарях.

"Ось я люблю гарні соковиті форми"

"Фігура ВОГОНЬ!!!"

"Шикарна, сама жіночна, сексуальна фігура"

"Фігура бомба"

"Красива як завжди"

"Шикарна, з кожним роком все краще"

"Моя думка - це ідеал жіночого тіла"

"Потапу щастить"

"Медовий місяць"

"Шикарно, гарного відпочинку, та море позитиву"

"Попа як у Кім"

"Постать цієї жінки!"

"Купальник супер, Настя супер"

"Красуня, апетитна"

Фото: Настя Каменських в Туреччині (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських зворушила мережу щасливими весільними фото. Співачка покзала момент, коли вона щаслива йде до вівтаря, навколо гості, а на її обличчі - посмішка.

Раніше повідомлялося, що Настя Каменських і Тіна Кароль запалили на весіллі співачки. Знаменитості стояли в обнімку і цілувалися на камеру.

До речі, Андрій Данилко, який виступив на весіллі в образі Вєрки Сердючки, відверто розповів про плани 32-річної Каменських на спільне майбутнє з 38-річним Потапом. За його словами, співачка мріє про дітей, але не збирається кидати кар'єру.