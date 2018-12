Без фиалки: KAZKA представила англоязычную версию хита "Плакала"

Видео: KAZKA — CRY [OFFICIAL AUDIO] (youtube.com/KAZKA)

Нашумевшая украинская группа KAZKA, которая со своим хитом "Плакала" не раз занимала первые строчки украинских и мировых хит-парадов, представила версию этой мегапопулярной песни на английском языке. Лирик-видео на композицию Cry было опубликовано на Youtube-канале коллектива. Мнения поклонников относительно того, какой вариант - украинский или английский - лучше, разделились.

Отметим, что текст англоязычной версии песни "Cry" написала британская певица и композитор Лора Уайт. Он имеет в целом имеет тот же смысл, но отличается от украиноязычного, автором которого является Сергей Локшин. Упоминания цветущей фиалки в английском варианте нет.

"Есть некая магия в том, что про наш Край заговорили в мире благодаря песне "Плакала". Мы решили, что это знак судьбы, который нельзя игнорировать, и превратили "Плакала" в английский "Cry"", - отмечают в группе KAZKA.

Кадр из видео (youtube.com/KAZKA)

Текст песни KAZKA — Cry

What do you see? If I escape will I be saved?

Can't estimate when you'll fade, tell me

I can't wait I'm learning fast I can't turn back

I died a million times when you left when you said goodbye

What do you see, can you speak will I be saved?

My hearts on ice can't think twice tell me why oh why

I'm Falling fast stuck in the past

I try and understand it hurts so bad how long will it last?

I'm flying through the storms

The answers in the sky

That 'everything

I am is because of you

But I know I won't die

I'll live without your love

I take back every word

Every woman’s tears

What do you feel? Say it loud, speak into my soul

A winters day never fades that`s what

I was told I lost myself without your help

I fell straight back to hell or is it heaven? Maybe, I don't know?

Фаны группы активно делятся своими впечатлениями в комментариях. Некоторые отметили, что украинская версия им нравится больше, другие хорошо оценили и англоязычный вариант. Также звучат пожелания увидеть KAZKA на Евровидении 2019.

"Це просто неймовірна версія! Дуже чекаю Вас на Євробаченні. Ви круті!";

"Гарно,але з украïнською i поряд не стояла.";

"На украинском звучит гораздо лучше...";

"Это конечно очень круто, но все-таки продолжайте петь на украинском. В Вашем исполнении с украинским никакой язык не сравнится. Удачи";

"Суперхит "ПЛАКАЛА" обрел новое дыхание! Спасибо вам огромное за эту версию. Теперь будем слушать обе версии. Очень хотелось бы увидеть вас на Евровидении, вы нереально талантливые! Спасибо, Украина, за такое богатство, как KAZKA!";

"Я уверен эта песня в исполнении Саши будет звучать красиво на любом языке";

"Круто. Твой голос в обоих версиях звучит очень красиво.";

"И англ и укр версия шикарны. Аранжировка божественная. На русском не делайте пожалуйста", - пишут поклонники.

Скриншот комментариев (youtube.com/KAZKA)

Напомним, ранее украинская группа KAZKA, которая на M1 Music Awards одержала победу сразу в нескольких номинациях, презентовала свою первую англоязычную композицию на концерте в Киеве. Лирическая композиция получила название "APART".

Мы также писали о том, что группа KAZKA рассказала, о чем их знаменитая песня "Плакала", а также почему они предпочитают в своем творчестве украинский язык.

Кстати, мы писали, что фаны в восторге от новой песни группы "Время и Стекло".

Видео: РБК-Украина