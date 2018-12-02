M1 Music Awards: KAZKA "вырвала" победу в трех номинациях

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Музыканты считают это большой честью

Популярная украинская группа KAZKA одержала победу сразу в нескольких номинациях на M1 Music Awards. Об этом сообщает их пресс-служба.

"Нам выпала большая честь и ответственность быть проводниками украинского языка и культуры во всем мире! Это очень круто! Мы гордимся Украиной! И хотим, чтобы нашу соловьиный язык и наших прекрасных женщин знали во всем мире такими, какими мы есть", - сказала солистка группы Саша.

В то же время продюсер Юрий Никитик рассказал, в чем же заключается секрет группы.

"Всех интересует: в чем успех KAZKA? Ответ прост: это – чудо! А еще – безграничные любовь и вера слушателей, которые мы чувствуем в каждом новом дне. Именно они делают проект действительно значимым. Спасибо каждому, кто приложил усилия, чтобы воплотить наши мечты и цели. И это только начало", - подчеркнул он.

Фото: KAZKA получила несколько наград на M1 Music Awards (пресс-служба)

После красной дорожки, где артисты появились в стильном наряде от дизайнеров Айне Гассе и Юрия Варивода, группа продемонстрировала особый номер к своего хита ПЛАКАЛА. По режиссерской задумке Виктории Федорович и Николая Чобана, кроме музыкантов, на сцене появились героини видеоклипа. Каждая, вместе с KAZKA, пропела свою собственную историю, поделилась своими болью и слезами, катарсисом и возрождением. Сколько бы категорий не разделяли зрителей, на один номер зал объединился! Вместе все спели знакомые слова.

Фото: KAZKA получила несколько наград на M1 Music Awards (пресс-служба)

Группа KAZKA образовался около года назад и сразу же был назван украинской сенсацией. За это время музыканты успели стать первым украиноязычным коллективом, который попал в ТОП 10 Global Shazam, абсолютным рекордсменом среди отечественных артистов на YouTube и прорывом года по версии большинства отечественных рейтингов.

Со своим треком ПЛАКАЛА, что вошел в дебютный альбом KARMA, группу возглавил хит-парады в Украине, Латвии, Беларуси, Болгарии, Армении, России, Казахстане, Узбекистане, Колумбии и др. А видео к песне попало в рейтинг 100 лучших клипов и по состоянию на сегодня собрало более 120 млн просмотров на YouTube.

Фото: KAZKA получила несколько наград на M1 Music Awards (пресс-служба)

Как сообщалось ранее, Джамала восхитила стильным образом на красной дорожке "М1 Music Awards".

Также мы публиковали фото звезд, удививших своими нарядами на "M1 Music Awards 2018".

К слову, Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards".

Видео: РБК-Украина