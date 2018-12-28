"Это шикарно": фаны в восторге от новой песни группы "Время и Стекло"

Видео: Финальные титры (youtube.com/Время и Стекло)

Популярная украинская группа "Время и Стекло" порадовала своих поклонников новой лирической песней под названием "Финальные титры". Лирик-видео было опубликовано на Youtube-канале группы.

Отметим, что романтическая песня с настроениями популярной музыки и ритмами future bass стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она", где Надя Дорофеева сыграла одну из главных ролей. Премьера фильма на больших экранах страны состоялась 27 декабря.

"Песня была написана до начала съемок. Так случилось, что я поставила ее демо-версию на съемочной площадке, и мы сразу поняли, что она станет саундтреком! Удивительно, как точно и глубоко в ней пересказывается смысл фильма языком музыки. Но, чтобы на 100 процентов ощутить атмосферу, нужно сначала посмотреть "Я, ты, он, она", а сразу после выхода из кинотеатра скачать и послушать "Финальные титры", - отметила Дорофеева.

Фото: (пресс-служба)

Автором текста песни стал Алексей Потапенко (Потап), а Позитив создавал аранжировку.

"Когда я писал проигрыш, перед глазами была пара любящих друг друга людей, которые по каким-то причинам не могут быть вместе, но и не могут расстаться. Это иллюстрация одного шага навстречу, и нескольких шагов назад", - рассказал Позитив.

Песня "Финальные титры" войдет в новый лонгплей группы "Время и Стекло", который выйдет весной этого года.

Поклонники пришли в восторг от новой композиции любимого дуэта. В комментариях под видео они отметили, что песня просто шикарная и похожа на более раннее творчество группы.

"Наконец-то. Я вспомнила какая группа была раньше, 8 лет назад... По чаще бы такое. Спасибо вам, это то, чего нам не хватало, и то, чего мы ждали годами...﻿";

"Похоже что вы перенеслись на 8 лет назад";

"О божечки это шикарно. Это божественно";

"Кайф, это похоже на старые ваши песни! Вам это подходит больше чем "Про лицо" "Е, бой" и т. Д. Спасибо вам за это чудо";

"Наконец то! Ждала безумно";

"Кайф. Очень,очень красивая и классная песня. Очень сильно";

"Алилуууйя Вы забыли про эти "понтовые" песни! Мы полюбили Время и Стекло именно за это! Золотая Музыка! А то две последние песни перестают группу "Время и Стекло" делать отличающейся от других. Наконец-то вы вернулись!";

"Очень красивая песня! Ты просто закрываешь глаза, улетаешь на другую планету и кружишься там между нот и звуков... Ваша команда очень вдохновляет! Спасибо за творчество!" - пишут фаны.

Скриншот комментариев (youtube.com/Время и Стекло)

Напомним, клип "Песня про лицо" популярной украинской группы "Время и стекло"произвел фурор в сети, набрав 600 млн просмотров. Однако, как рассказал режиссер видеоработы Леонид Колосовский, съемки видео на композицию были непростыми и требовали долгой и тщательной подготовки.

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