Без фіалки: KAZKA представила англомовну версію хіта "Плакала"

Гучна українська група KAZKA, яка зі своїм хітом "Плакала" не раз займала перші рядки українських і світових хіт-парадів, представила версію цієї мегапопулярної пісні англійською мовою. Лірик-відео на композицію Cry було опубліковано на Youtube-каналі колективу. Думки шанувальників щодо того, який варіант - український або англійський - краще, розділилися.

Відзначимо, що текст англомовної версії пісні "Cry" написала британська співачка і композитор Лора Уайт. Він має в цілому має той же сенс, але відрізняється від україномовного, автором якого є Сергій Локшин. Згадки розцвітаючої фіалки в англійському варіанті немає.

"Є якась магія в тому, що про наш Край заговорили у світі завдяки пісні "Плакала". Ми вирішили, що це знак долі, який не можна ігнорувати, і перетворили "Плакала" в англійський "Cry"", - відзначають в групі KAZKA.

Текст пісні KAZKA — Cry

What do you see? If I escape will I be saved?

Can't estimate when you'll fade, tell me

I can't wait I'm-learning fast I can't turn back

I died a million times when you left when you said goodbye

What do you see, you can speak will I be saved?

My hearts on ice can't think twice tell me why oh why

I'm Falling fast stuck in the past

I try and understand it hurts so bad how long will it last?

I'm flying through the storms

The answers in the sky

That 'everything

I am is because of you

But I know I won't die

I'll live without your love

I take back every word

Every woman's tears

What do you feel? Say it loud, speak into my soul

A winters day never fades that's what

I was told I lost myself without your help

I fell straight back to hell or is it heaven? Maybe, I don't know?

Фани групи активно діляться своїми враженнями в коментарях Деякі зазначили, що українська версія їм подобається більше, інші добре оцінили і англомовний варіант. Також звучать побажання побачити KAZKA на Євробаченні 2019.

"Це просто неймовірна версія! Дуже чекаю Вас на Євробаченні. Ви круті!";

"Гарно,але з украïнською i поряд не стояла.";

"українською звучить набагато краще...";

"Це, звичайно, дуже круто, але все-таки продовжуйте співати українською. У Вашому виконанні з українським ніяка мова не зрівняється. Удачі";

"Суперхіт "ПЛАКАЛА" отримав нове дихання! Спасибі вам величезне за цю версію. Тепер будемо слухати обидві версії. Дуже хотілося б побачити вас на Євробаченні, ви нереально талановиті! Спасибі, Україна, за таке багатство, як KAZKA!";

"Я впевнений ця пісня у виконанні Саші буде звучати красиво на будь-якій мові";

"Круто. Твій голос в обох версіях звучить дуже красиво.";

"І англ. та укр версія шикарні. Аранжування божественна. Російською не робіть, будь ласка", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше українська група KAZKA, яка на M1 Music Awards здобула перемогу відразу в декількох номінаціях, презентувала свою першу англомовну композицію на концерті в Києві. Лірична композиція отримала назву "APART".

