KAZKA неожиданно стала лидером в российском музыкальном чарте

Видео: KAZKA "Плакала" (YouTube/KAZKA)

Музыкальный телеканал "МУЗ-ТВ" опубликовал новый рейтинг по итогам чарта "ТОП-30. Русский Крутяк". На первое место уверенно вышла украинская группа KAZKA с синглом "Плакала". Выход группы во главу чарта на российском музыкальном телеканале - бесспорно можно назвать серьезной победой на музыкальном поле боя.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/muztv)

К слову, хит популярной группы KAZKA "Плакала" недавно вошел в топ-10 песен мирового чарта Shazam. Кроме того, эта композиция является самым популярным украинским треком на YouTube - на сегодняшний день только аудиоверсия сингла имеет более 71 млн прослушиваний, а клип посмотрели уже 41 млн меломанов со всего мира.

За KAZKA следует Сергей Лазарев с его хитом "Шепотом". Он занял вторую позицию рейтинга.

Третье место в рейтинге заняла Елена Темникова, которая исполняла песню "Не Модные".

Последнее место досталось российской любимице Ольге Бузовой с синглом "Принимай Меня"

Кроме прочих исполнителей в рейтинг "Крутяка" попали Светлана Лобода с хитом "Superstar "и Ани Лорак с песней "Сумасшедшая". Они заняли в чарте 16-е и 18-е места соответственно.

Полный список синглов, которые были представлены в итогах чарта, выглядят следующим образом:

1 KAZKA — Плакала

2. СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ — Шепотом

3. ЕЛЕНА ТЕМНИКОВА — Не Модные

4. ЛЕША СВИК — Малиновый Свет

5. ИРИНА ДУБЦОВА — Факт

6. LITTLE BIG — Skibidi

7. АРТУР ПИРОЖКОВ — Запутался Я

8. МАКС БАРСКИХ — Полураздета

9. MONATIK & НАДЯ ДОРОФЕЕВА — Глубоко

10. КРИД ЕГОР FEAT. КИРКОРОВ ФИЛИПП — Цвет Настроения Черный

11. ГРАДУСЫ — Она

12. АННА СЕДОКОВА — Шантарам

13. HAMMALI & NAVAI — Пустите Меня На Танцпол

14. NK — Lomala

15. ДЖИГАН — На Восьмом Этаже

16. LOBODA — Superstar

17. ARTIK & ASTI — Невероятно

18. АНИ ЛОРАК — Сумасшедшая

19. MATRANG — Медуза

20. НЮША — Таю

21. ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ & MBAND — Мама, Не Горюй!

22. BURITO — Взлетай

23. ЭЛДЖЕЙ — Hey, Guys

24. МАРСЕЛЬ — Районами-Кварталами

25. ДИМА БИЛАН & POLINA — Пьяная Любовь

26. ЛЕОНИД АГУТИН И СЕРГЕЙ ШНУРОВ — Какая-то Фигня

27. A'STUDIO — Тик-Так

28. ALISHER — Скажи Мне, Алла

29. ПОЛИНА ГАГАРИНА — Выше Головы

30. ОЛЬГА БУЗОВА — Принимай Меня

Рейтинг музканал опубликовал на своей странице в Instagram. Собственно, активность, которую проявили российские подписчики в обсуждении рейтинга, а именно предоставление первого места украинскому коллективу, была ожидаема.

"А причем здесь KAZKA и LITTLE BIG если это РУССКИЙ крутяк?", " Всегда думала, что здесь песни именно на русском языке", " Песни на русском должны быть в таком Топе", "Причем тут KAZKA, когда это РУССКИЙ топ", " Что за хрень на первом месте?" - написали пользователи сети в комментариях.

Скриншот: "ТОП-30. Русский Крутяк" (nstagram.com/muztv/)

Тем не менее, в треде было равное количество и тех, кто поддержал украинских исполнителей, выделив их композицию как красивую и мелодичную.

Стоит отметить, что в рейтинг были еще украинские исполнители, однако они такого резонанса в чарт не внесли, поскольку их исполнения были на доступном для россиян языке.