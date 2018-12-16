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"Это незаурядная песня": KAZKA впервые спела на английском

Lite » Звезды 16.12.2018 - 12:05
"Это незаурядная песня": KAZKA впервые спела на английском
KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

Премьера англоязычного трека состоялась на концерте в Киеве

Мегапопулярная украинская группа KAZKA, которая на M1 Music Awards одержала победу сразу в нескольких номинациях, презентовала первую англоязычную композицию на своем сольном концерте в Киеве. Лирическая композиция получила название "APART".

По словам фронтвумен KAZKA Александры Зарицкой, это незаурядная песня. 

"Она о внеземных чувства. О нитях самой жизни, что объединяют каждое наше сердце в один узел. И там, где все конци сойдутся, мы обязательно встретимся. Без земных тревог и мимолетных обид", - говорит артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ⠀⠀ Diana (@di.oborska)

Видео: instagram.com/di.oborska

Добавим, что в 2019 году музыканты уже запланировали большой тур по Европе и Америке. Среди городов, которые смогут насладиться выступлениями самой востребованной молодой украинской группы - Варшава, Вильнюс, Таллинн, Рига, Прага, Филадельфия, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Торонто, Сан-Франциско, Сиэтл. 

&quot;Это незаурядная песня&quot;: KAZKA впервые спела на английском

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

Ранее мы писали о том, что песня KAZKA вошла в топ-10 песен мирового чарта Shazam. Кроме того, именно эта композиция является самым популярным украинским треком на YouTube - на сегодняшний день только аудиоверсия сингла имеет более 78 млн прослушиваний, а клип посмотрели уже почти 83 млн меломанов из разных стран. Поэтому и неудивительно, что такой успех "Плакала" спровоцировал волну забавных пародий на трек.

Видео: РБК-Украина

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