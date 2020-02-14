Ежедневная радость: Осадчая и Горбунов растрогали романтичными кадрами из семейного альбома

Ведущие умилили нежным отношением друг к другу
Катя Осадчая и Юрий Горбунов – крепкая пара, успешные ведущие и счастливые родители. Они часто путешествуют вместе и делят на двоих яркие впечатления, а также обожают маленького сыночка Ивана, который, как считают поклонники звезд, похож на отца. В День влюбленных Юрий и Катя не упустили возможности публично признатся друг другу в любви и показать эксклюзивные фото из семейного альбома.
Теледива опубликовала серию трогательных кадров, на которых запечатлена с мужем в различные моменты жизни: во время поездок, а отдыхе, на работе. Эти фото объеденяет одно – искренность чувств влюбленных, которые познакомились будто вчера.
"Кохання - це не один день в році, це щоденна радість. Нехай в вашому сердці День Святого Валентина живе круглий рік, а сьогодні нехай буде ще одним гарним приводом тисячу разів сказати "я тебе люблю", - подписала семейный фотоальбом Катя.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Под фотосетом собраалось немало комментариев от поклонников пары.
Скриншот комментариев
"З Днем Святого Валентина! Тільки любов керує світом! Цінуйте її!" – подписал романтичное фото с женой Юрий.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, что Катя Осадчая покорила появлением на красной дорожке украинской музыкальной премии в элегантном платье с пикантными деталями.