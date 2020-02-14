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Ежедневная радость: Осадчая и Горбунов растрогали романтичными кадрами из семейного альбома

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Ведущие умилили нежным отношением друг к другу

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – крепкая пара, успешные ведущие и счастливые родители. Они часто путешествуют вместе и делят на двоих яркие впечатления, а также обожают маленького сыночка Ивана, который, как считают поклонники звезд, похож на отца. В День влюбленных Юрий и Катя не упустили возможности публично признатся друг другу в любви и показать эксклюзивные фото из семейного альбома.

Теледива опубликовала серию трогательных кадров, на которых запечатлена с мужем в различные моменты жизни: во время поездок, а отдыхе, на работе. Эти фото объеденяет одно – искренность чувств влюбленных, которые познакомились будто вчера.

"Кохання - це не один день в році, це щоденна радість. Нехай в вашому сердці День Святого Валентина живе круглий рік, а сьогодні нехай буде ще одним гарним приводом тисячу разів сказати "я тебе люблю", - подписала семейный фотоальбом Катя.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Под фотосетом собраалось немало комментариев от поклонников пары.

  • Чоловік, з яким спокійно поруч
  • Яка ви класна пара! Щастя вам
  • Наші українськi зiрочки
  • Прекрасные! Любви вам до небес!
  • Гарна пара
  • Ви такі класні
  • Вы просто шикарные
  • Я вас обажаю! Вы классные

Скриншот комментариев

"З Днем Святого Валентина! Тільки любов керує світом! Цінуйте її!" – подписал романтичное фото с женой Юрий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что Катя Осадчая покорила появлением на красной дорожке украинской музыкальной премии в элегантном платье с пикантными деталями.

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