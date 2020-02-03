Розовый ей к лицу: Катя Осадчая покорила ярким образом в облегающем платье

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая блистала в элегантном наряде в эфире Голосу країни

В воскресенье, 2 февраля вышел в эфир третий выпуск нового, 10-го сезона популярного шоу Голос країни, в котором звездные тренеры Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тина Кароль и Дан Балан выбрали себе певцов, которые продолжат участие в юбилейном проекте. Ведущими шоу выступает звездная семейная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая - последняя по традиции блистала в стильном и эффектном образе.

Катя выбрала для эфира элегантное облегающее платье насыщенного розового цвета. Наряд слегка оголяет плечи знаменитости и подчеркивает ее стройную фигуру. Яркий лук дополнили красиво уложенные волнами волосы и нежный макияж.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Ви біля екранів @goloskrainy_official вже в ефірі. За кого з тренерів і з учасників ви вболіваєте?" - прокомментировала опубликованный в своем Instagram кадр Осадчая.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Подписчики теледивы поспешили засыпать ее комплиментами и отметили, что Кате очень идет розовый цвет и выглядит она просто шикарно.

Цвет потрясающий

Мой любимый МОНАТИК

Шикарная леди

Красавица

Ваши наряды велиеолепны, жду выхода книги "Стиль @kosadcha"

Яка гарна ,як вам личить рожевий

Катруся-красуня

Красотка! Пусть все будет так как вам хочется

Яка ви красуня Катя, вам дуже пасує рожевий

Красуня наша

Гарний колір сукні, ви як зірочка в ньому, дуже яскрава !!!!

Неперевершена Катя Осадча! Просто ікона стилю!!!!! І головне, як гарно, коли в людині поєднується краса і розум. Ви розкішна! Миру і затишку вашій оселі.

Чудовий колір сукні вам пасує

Неймовірна

Катя , красуня . Дуже гарна сукня . Дуже вам гарно.дан и тина, за вас.

Дан Балан:) А учасники всі чудові. А хто найкращий- покаже час. А Ви супер!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее стильная Катя Осадчая очаровала фото из авто с сыночком Иваном.