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Похож на папу: Катя Осадчая очаровала "зимним" снимком подросшего сыночка

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.02.2020 - 12:58
Похож на папу: Катя Осадчая очаровала "зимним" снимком подросшего сыночка
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала, как сынок радуется снегу

Катя Осадчая и Юрий Горбунов тщательно прячут своего сыночка Ивана от посторонних глаз. Они никогда не показывают его лицо. Хотя скоро малышу исполнится три года, все снимки его родители делают со спины или в пол-оборота, поэтому рассмотреть мальчика поклонникам пары не удается. Но они уже уловили сходство папы и сына и считают, что он растет похожим на шоумена. Так, новое фото на странице Кати в Instagram подтвердило догадки подписчиков звездного семейства.

На снимке Иван стоит у окна и с интересом рассматривает пейзажи на улице, ведь снаружи идет снег, что этой зимой – большая редкость. На мальчике – удобная футболка горчичного оттенка и короткие шортики. Он прислонился рукой к стеклу и изучает виды по ту сторону окна.

"Коли слово "сніг", нарешті перейшло з фантазій в реальність", - подписала фото подросшего сыночка его звездная мама.

Похож на папу: Катя Осадчая очаровала &quot;зимним&quot; снимком подросшего сыночка

Фото: сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова (instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей отметили в один голос, что Иван заметно подрос и заговорили о его сходстве с отцом.

  • Іван вже такий дорослий
  • Какой взрослый парень!
  • Який солодкий!
  • Ого, вырос уже
  • Он даже когда стоит,то сзади похож на папу!
  • Мамине і таткове щастячко
  • Конституция тела - Горбунова
  • І мені схожий на тата!
  • Какой миленький
  • Синочок підріс і поправився, як швидко летить час
  • Який вже великий хлопчик! Дітки ростуть,як на дріжджах!

Скриншот комментариев

Напомним, что недавно Юрий Горбунов и Катя Осадчая отметили годовщину свадьбы. Они обменялись трогательными посланиями в соцсети. В одном из интервью шоумен признался, что свадебная церемония после росписи стала для пары настоящим сюрпризом, который организовали друзья.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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