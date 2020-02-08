Похож на папу: Катя Осадчая очаровала "зимним" снимком подросшего сыночка

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала, как сынок радуется снегу

Катя Осадчая и Юрий Горбунов тщательно прячут своего сыночка Ивана от посторонних глаз. Они никогда не показывают его лицо. Хотя скоро малышу исполнится три года, все снимки его родители делают со спины или в пол-оборота, поэтому рассмотреть мальчика поклонникам пары не удается. Но они уже уловили сходство папы и сына и считают, что он растет похожим на шоумена. Так, новое фото на странице Кати в Instagram подтвердило догадки подписчиков звездного семейства.

На снимке Иван стоит у окна и с интересом рассматривает пейзажи на улице, ведь снаружи идет снег, что этой зимой – большая редкость. На мальчике – удобная футболка горчичного оттенка и короткие шортики. Он прислонился рукой к стеклу и изучает виды по ту сторону окна.

"Коли слово "сніг", нарешті перейшло з фантазій в реальність", - подписала фото подросшего сыночка его звездная мама.

Фото: сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова (instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей отметили в один голос, что Иван заметно подрос и заговорили о его сходстве с отцом.

Іван вже такий дорослий

Какой взрослый парень!

Який солодкий!

Ого, вырос уже

Он даже когда стоит,то сзади похож на папу!

Мамине і таткове щастячко

Конституция тела - Горбунова

І мені схожий на тата!

Какой миленький

Синочок підріс і поправився, як швидко летить час

Який вже великий хлопчик! Дітки ростуть,як на дріжджах!

Скриншот комментариев

Напомним, что недавно Юрий Горбунов и Катя Осадчая отметили годовщину свадьбы. Они обменялись трогательными посланиями в соцсети. В одном из интервью шоумен признался, что свадебная церемония после росписи стала для пары настоящим сюрпризом, который организовали друзья.