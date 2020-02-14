Щоденна радість: Осадча та Горбунов зворушили романтичними кадрами з сімейного альбому

Провідні розчулили ніжним ставленням один до одного
Катя Осадча та Юрій Горбунов – міцна пара, успішні ведучі і щасливі батьки. Вони часто подорожують разом і ділять на двох яскраві враження, а також обожнюють маленького синочка Івана, який, як вважають прихильники зірок, схожий на батька. У день закоханих Юрій і Катя не упустили можливості публічно зізнатись один одному в любові і показати ексклюзивні фото з сімейного альбому.
Теледіва опублікувала серію зворушливих кадрів, на яких зображена з чоловіком в різні моменти життя: під час поїздок, а відпочинку, на роботі. Ці фото об'єднує одне – щирість почуттів закоханих, які познайомилися ніби вчора.
"Кохання - це не один день в році, це щоденна радість. Нехай у вашому сердці День Святого Валентина живе цілий рік, а сьогодні нехай буде ще одним гарним приводом тисячу разів сказати "я тебе люблю", - підписала сімейний фотоальбом Катя.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Під фотосетом зібралося чимало коментарів від шанувальників пари.
Скріншот коментарів
"З Днем Святого Валентина! Тільки любов керує світом! Цінуйте її!" – підписав романтичне фото з дружиною Юрій
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, що Катя Осадча підкорила появою на червоній доріжці української музичної премії в елегантній сукні із пікантними деталями.