Это было мучением: Шарлиз Терон откровенно призналась в кошмарах усыновления первого ребенка

44-летняя Шарлиз Терон сегодня - заботливая и любящая мама двух приемных детей. Однако оскароносная звезда призналась, что никогда не была в полной мере готова к материнство, даже когда принимала решение об усыновлении. Лишь когда в ее жизни появились Джексон и Август, Терон прочувствовала всю радость материнства. Как говорит сама Терон, дети “уполномочили” ее в роли мамы. Об этом актриса рассказала в подкасте журнала “W Magazine”.

Сегодня Шарлиз практически все свободное время посвящает деткам - 8-летний сын Джексон и 4-летняя дочка Август. Отметим, что первого ребенка актриса усыновила в 2012 году. При этом когда Джексону было 7 лет Терон заявила, что ее старший сын чувствует себя как трансгендерная девочка. После чего ребенку было разрешено носить одежду для девочек.

Дети всецело поддерживают звездную маму. И даже не на шутку расстроились, когда Шарлиз не попала в номинацию на “Оскар” за ее роль в фильме Bombshell (“Скандал”). По словам Терон, дети даже сказали, что ее участие в этом фильме - “зря потраченное время”.

“Август очень разозлилась, так как она действительно хотела, чтобы мне досталась эта премия. А старший сын просто расстроился. Когда стали известны номинации на “Оскар”, дети уже не были рады. “В этот раз ты выиграешь?” — спросили они меня. Я сказала им, что есть большая вероятность, что нет. И старший такой: “Ну тогда это пустая трата времени”, - призналась актриса.

Шарлиз Терон с детьми (скриншот: instagram.com/holaarg)

Голливудская звезда призналась, что именно с появлением в ее жизни прямолинейного Джексона ее мир перевернулся - в лучшую сторону.

При этом Терон впервые за долгое время призналась, что ей долгое время не удавалось усыновить ребенка. Процесс усыновления мальчика затянулся на два долгих и мучительных года. Тогда она находилась на “низшей точке” эмоционального спада. Она пережила десятки бессонных ночей.

Шарлиз с сыном Джексоном (скриншот: instagram.com/peachessence)

Шарлиз с болью вспоминает, как долго она не могла получить первого ребенка. Она общалась с женщинами, которые хотели отказаться от своих детей после их рождения. У некоторых были сложные роды. Некоторые не давали согласия...

“Первое усыновление было действительно мучительным. На тот момент Джексон был, кажется, восьмым ребенком в “списке на рассмотрение”. В усыновлении некоторых детей мне отказывали. Также были женщины с высоким риском срыва беременности… И появился Джексон. Я к нему очень сильно эмоционально привязалась, но что-то пошло не так. Мне понадобилось два года, чтобы собрать все документы. Я была разбита”, - откровенно делится тяжелыми воспоминаниями Терон.

Но несмотря на все сложности, актриса не жалеет ни о чем.

“Я наслаждаюсь каждой секундой, проведенной с детьми. И ни разу, никогда, - подчеркивает Шарлиз, - я не подвергла сомнению свое решение ждать столько, сколько было нужно, чтобы завести детей. Появление Джексона и Август - самый чистый и светлый момент счастья в моей жизни”.

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