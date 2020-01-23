Это было мучением: Шарлиз Терон откровенно призналась в кошмарах усыновления первого ребенка

Терон подчеркивает, что никогда не жалела о своем выборе
44-летняя Шарлиз Терон сегодня - заботливая и любящая мама двух приемных детей. Однако оскароносная звезда призналась, что никогда не была в полной мере готова к материнство, даже когда принимала решение об усыновлении. Лишь когда в ее жизни появились Джексон и Август, Терон прочувствовала всю радость материнства. Как говорит сама Терон, дети “уполномочили” ее в роли мамы. Об этом актриса рассказала в подкасте журнала “W Magazine”.
Сегодня Шарлиз практически все свободное время посвящает деткам - 8-летний сын Джексон и 4-летняя дочка Август. Отметим, что первого ребенка актриса усыновила в 2012 году. При этом когда Джексону было 7 лет Терон заявила, что ее старший сын чувствует себя как трансгендерная девочка. После чего ребенку было разрешено носить одежду для девочек.
Дети всецело поддерживают звездную маму. И даже не на шутку расстроились, когда Шарлиз не попала в номинацию на “Оскар” за ее роль в фильме Bombshell (“Скандал”). По словам Терон, дети даже сказали, что ее участие в этом фильме - “зря потраченное время”.
Шарлиз Терон с детьми (скриншот: instagram.com/holaarg)
Голливудская звезда призналась, что именно с появлением в ее жизни прямолинейного Джексона ее мир перевернулся - в лучшую сторону.
При этом Терон впервые за долгое время призналась, что ей долгое время не удавалось усыновить ребенка. Процесс усыновления мальчика затянулся на два долгих и мучительных года. Тогда она находилась на “низшей точке” эмоционального спада. Она пережила десятки бессонных ночей.
Шарлиз с сыном Джексоном (скриншот: instagram.com/peachessence)
Шарлиз с болью вспоминает, как долго она не могла получить первого ребенка. Она общалась с женщинами, которые хотели отказаться от своих детей после их рождения. У некоторых были сложные роды. Некоторые не давали согласия...
Но несмотря на все сложности, актриса не жалеет ни о чем.
Смотрите также — Топ-5 самых смелых образов беременной Эшли Грэм: от богини латекса до хищницы.