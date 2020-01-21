Топ-5 самых смелых образов беременной Эшли Грэм: от богини латекса до хищницы

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель стала мамой

Эшли Грэм родила сына – первенец знаменитой пышнотелой красавицы появился на свет 18-го января. Но модель объявила об этом радостном событии только несколько часов назад с помощью своего микроблога. "В 6 вечера в субботу наши жизни изменились к лучшему. Спасибо вам всем за вашу любовь и поддержку в течение этого удивительного периода. 18.01.2020", – написала молодая мама и отметила своего любимого супруга.

32-летняя красавица пока не рассказала больше подробностей и не рассекретила имя малыша. Но наверняка затягивать она не будет и вскоре напишет длинный пост в своем стиле. А пока поклонники ждут информации, вспоминаем самые стильные и яркие образы беременной Эшли. Ведь мало кто умеет так преподнести этот чудесный период и показать, что беременность – не повод отказываться от ярких образов и сидеть дома.

Эшли Грэм родила первенца (фото: instagram.com/ashleygraham)

Красный латекс – смелое решение даже для обладательниц стройных фигур. Далеко не все звезды решатся на него. Но только не Эшли. Девушка и раньше любила подчеркнуть свои формы облегающими материалами, а во время беременности таких выходов стало еще больше. Любуемся самым ярким из них.

Латекс Эшли к лицу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Леопардовый принт за последние пару лет пережил настоящий расцвет. И любовь к нему можно понять: "хищная" расцветка мгновенно приковывает к себе внимание и делает его обладательницу яркой и дерзкой. Грэм также не обошла стороной этот тренд, и посмотрите, как он к лицу будущей маме!

"Хищная" мамочка (фото: instagram.com/ashleygraham)

Черное боди с кружевной юбкой и перьями – еще один пикантный образ, который Эшли показала во время беременности. Соблазнительная, женственная и яркая – кажется, именно такой должна себя ощущать каждая девушка в этот важный этап жизни.

Выглядеть соблазнительно модно и во время беременности (фото: instagram.com/ashleygraham)

Если вам не нужно посещать светские ивенты, но хочется все же выглядеть в период беременности стильно и притягательно, подумайте о варианте спорт-шика. Трикотажное платье миди на одно плечо и кроссовки – в этом луке отлично отразилась любовь Эшли к спорту и пикантным образам.

Эшли Грэм умеет выделяться (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ярче всех "блистать" на вечеринке и буквально светиться от счастья – все это Эшли. И если за внутреннее состояние модели "отвечает" любовь к мужу, профессии и к жизни в целом. То первое обеспечивает ультрамодное платье с неоновым отливом.