Женщина-мечта: 44-летняя Шарлиз Терон покорила стройной фигурой в стильном наряде

Шарлиз Терон (фото: instagram.com/meettheaddams)

Актриса продемонстрировала новый эффектный образ

Шарлиз Терон стала гостьей популярного ток-шоу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". На съемки она пришла в очередном стильном образе: белоснежное платье в бельевом стиле с кружевом по краю от Burberry, удлиненный жакет, а завершили образ серебристые лодочки, минималистичные серьги и подвеска с кулоном.

Актриса опубликовала несколько снимков из гримерки, где делает удивленное лицо. "Когда моя команда говорит мне "вести себя естественно". Спасибо за веселые посиделки", – написала Терон под фото. Фолловеры отметили, что она выглядит просто потрясающе, похвалили ее натуральную красоту и чувство юмора. А также возмутились, как такая красавица может быть одна.

Шарлиз Терон выглядит очаровательно (фото: instagram.com/charlizeafrica)

К слову, об одиночестве. В одном из недавних интервью Шарлиз призналась, что работа для нее сейчас стоит на первом месте. Также знаменитая актриса ответила на вопрос, который занимает всех уже давно – как она относится к тому, что ее ребенок хочет сменить пол.

Шарлиз Терон с детьми (фото: принтскрин instagram.com/cabanasbeats)

Напомним, Терон воспитывает двоих приемных детей. Джексона – мальчика из ЮАР, которому в этом году исполнилось 7, Шарлиз усыновила в 2012-м году. А четырехлетняя Огэст – темнокожая девочка из США – присоединилась к семье в 2015-м. Пару лет назад старший ребенок звезды признался, что ощущает себя не мальчиком. По ее словам актрисы, он попросил называть его девочкой и одеваться стал соответственно.

Шарлиз отнеслась к такой просьбе с понимаем, тут же вызвал в сети волну обсуждений. Один считают, что ее, как мать, нужно ставить в пример: так хорошо она понимает и поддерживает детей. Другие утверждали, что актриса таким образом только подталкивает ребенка к смене пола и запутывает, вызывая в нем расстройство личности.

Шарлиз Терон на премьере фильма "Скандал" (фото: instagram.com/cabanasbeats)

Свое отношение Шарлиз высказала на днях. На вопрос журналиста Криса Аццопарди, влияет ли трансгендерная дочь на выбор ее ролей, будь то ЛГБТ-персонажи или нет, Терон ответила неоднозначно. По словам актрисы, эта ситуация для нее новая, и ей сложно ответить. Также поспешила добавить: "История моей дочери – это ее история. Когда-нибудь она сама расскажет ее, если захочет. Мне же, как маме, важно, чтобы окружающие и пресса использовали правильное местоимение в разговорах".