В сетях на голое тело: Шарлиз Терон покорила стройной фигурой в необычном наряде

Шарлиз Терон (фото: instagram.com/psfilmfest)

Актриса блистает в Палм-Спрингс

Шарлиз Терон стала гостьей кинофестиваля Palm Springs Film Festival, который состоялся на днях в Палм-Спрингс. На красной ковровой дорожке она появилась не в роскошном платье, а в стильном классическом костюме. Тем самым она сумела подчеркнуть свою стройную фигуру, а также, безусловно, выделиться среди остальных знаменитостей.

Шарлиз Терон в новом образе (фото: instagram.com/psfilmfest)

Наряд знаменитой голливудской кинодивы составили свободного кроя юбка миди, а также корсет с пуговицами и поясом трендовой клетчатой расцветки. Сверху его дополнил необычная деталь – тончайшая сетка, прикрывающая руки и декольте. Такой элемент добавил строгому образу соблазнительную и игривую нотку. Завершали лук туфли на каблуке, кольцо с крупным камнем и серьги разной формы.

Волосы признанной красавице уложили на косой пробор, а в макияже выделили губы, прокрасив их ярким оттенком фуксии. Она была в отличном настроении, позируя многочисленным фотографам и раздавая автографы. Позже она отправилась на сцену за наградой, где также выступила с небольшой речью.

Шарлиз покорила сеть (фото: instagram.com/psfilmfest)

Как и Дженнифер Лопес, без приза она не ушла. Так, Шарлиз Терон стала обладательницей премии International Star Award. Такую награду она получила за роль в нашумевшем фильме «Скандал» (Bombshell). Напомним, сюжет фильма основан на реальных событиях. Главная тема ленты – обвинение в сексуальных домагательствах начальника крупной компании. Помимо Терон, в фильме снимались также Марго Робби и Николь Кидман.

Шарлиз покорила сеть (фото: instagram.com/psfilmfest)