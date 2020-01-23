Це було мукою: Шарліз Терон відверто зізналася в кошмарах усиновлення першої дитини

44-річна Шарліз Терон сьогодні - турботлива і любляча мама двох прийомних дітей. Однак оскароносна зірка зізналася, що ніколи не була повною мірою готова до материнство, навіть коли приймала рішення про усиновлення. Лише коли в її житті з'явилися Джексон і Август, Терон відчула всю радість материнства. Як говорить сама Терон, діти "уповноважили" її в ролі мами. Про це актриса розповіла в підкасті журналу "W Magazine".

Сьогодні Шарліз практично весь вільний час присвячує дітям - 8-річний син Джексон і 4-річна донька Август. Відзначимо, що першу дитину актриса усиновила в 2012 році. При цьому коли Джексону було 7 років Терон заявила, що її старший син відчуває себе як трансгендерна дівчинка. Після чого дитині було дозволено носити одяг для дівчаток.

Діти цілком підтримують зоряну маму. І навіть не на жарт засмутилися, коли Шарліз не потрапила в номінацію на "Оскар" за роль у фільмі Bombshell ("Скандал"). За словами Терон, діти навіть сказали, що її участь у цьому фільмі - "даремно витрачений час".

“Август дуже розлютилася, так як вона дійсно хотіла, щоб мені дісталася ця премія. А старший син просто засмутився. Коли стали відомі номінації на "Оскар", діти вже не було раді. "В цей раз ти виграєш?" — запитали вони мене. Я сказала їм, що є велика ймовірність, що ні. І старший такий: "Ну тоді це марна трата часу", - зізналася актриса.

Шарліз Терон з дітьми (скріншот: instagram.com/holaarg)

Голлівудська зірка зізналася, що саме з появою у її житті прямолінійного Джексона її світ перевернувся - в кращу сторону.

При цьому Терон вперше за довгий час зізналася, що їй довгий час не вдавалося усиновити дитину. Процес усиновлення хлопчика затягнувся на два довгих і болісних року. Тоді вона перебувала на "нижчій точці" емоційного спаду. Вона пережила десятки безсонних ночей.

Шарліз з сином Джексоном (скріншот: instagram.com/peachessence)

Шарліз з болем згадує, як довго вона не могла отримати першу дитину. Вона спілкувалася з жінками, які хотіли відмовитися від своїх дітей після їх народження. У деяких були складні пологи. Деякі не давали згоди...

“Перше усиновлення було дійсно болісним. На той момент Джексон був, здається, восьмою дитиною в "списку на розгляд". В усиновленні деяких дітей мені відмовляли. Також були жінки з високим ризиком зриву вагітності... І з'явився Джексон. Я до нього дуже сильно емоційно причепилася, але щось пішло не так. Мені знадобилося два роки, щоб зібрати всі документи. Я була розбита", - відверто ділиться важкими спогадами Терон.

Але незважаючи на всі складнощі, акторка не шкодує ні про що.

“Я насолоджуюся кожною миттю, проведеною з дітьми. І жодного разу, ніколи, - підкреслює Шарліз, - я не піддала сумніву своє рішення чекати стільки, скільки було потрібно, щоб завести дітей. Поява Джексона і Август - самий чистий і світлий момент щастя в моєму житті".

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