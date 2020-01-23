Це було мукою: Шарліз Терон відверто зізналася в кошмарах усиновлення першої дитини

Терон підкреслює, що ніколи не шкодувала про свій вибір
44-річна Шарліз Терон сьогодні - турботлива і любляча мама двох прийомних дітей. Однак оскароносна зірка зізналася, що ніколи не була повною мірою готова до материнство, навіть коли приймала рішення про усиновлення. Лише коли в її житті з'явилися Джексон і Август, Терон відчула всю радість материнства. Як говорить сама Терон, діти "уповноважили" її в ролі мами. Про це актриса розповіла в підкасті журналу "W Magazine".
Сьогодні Шарліз практично весь вільний час присвячує дітям - 8-річний син Джексон і 4-річна донька Август. Відзначимо, що першу дитину актриса усиновила в 2012 році. При цьому коли Джексону було 7 років Терон заявила, що її старший син відчуває себе як трансгендерна дівчинка. Після чого дитині було дозволено носити одяг для дівчаток.
Діти цілком підтримують зоряну маму. І навіть не на жарт засмутилися, коли Шарліз не потрапила в номінацію на "Оскар" за роль у фільмі Bombshell ("Скандал"). За словами Терон, діти навіть сказали, що її участь у цьому фільмі - "даремно витрачений час".
Шарліз Терон з дітьми (скріншот: instagram.com/holaarg)
Голлівудська зірка зізналася, що саме з появою у її житті прямолінійного Джексона її світ перевернувся - в кращу сторону.
При цьому Терон вперше за довгий час зізналася, що їй довгий час не вдавалося усиновити дитину. Процес усиновлення хлопчика затягнувся на два довгих і болісних року. Тоді вона перебувала на "нижчій точці" емоційного спаду. Вона пережила десятки безсонних ночей.
Шарліз з сином Джексоном (скріншот: instagram.com/peachessence)
Шарліз з болем згадує, як довго вона не могла отримати першу дитину. Вона спілкувалася з жінками, які хотіли відмовитися від своїх дітей після їх народження. У деяких були складні пологи. Деякі не давали згоди...
Але незважаючи на всі складнощі, акторка не шкодує ні про що.
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