Вот это конфетка! Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами (фото)

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева шутливо пообещала прекратить цветочный "спам"

Надя Дорофеева, которая проводит романтический отпуск в Европе со своим мужем Владимиром Дантесом, и уже успела встретиться в Париже с артистами Настей Каменских и Потапом, гимнасткой Лилией Подкопаевой, бизнесменом Игорем Дубинским и дизайнером Лерой Бородиной, показала своим поклонникам новое чувственное фото в поле тюльпанов. Снимок известная певица опубликовала в Instagram и сразу собрала массу восторженных отзывов своих фанов.

Отметим, что вчера солистка группы "Время и Стекло" выложила вереницу кадров в поле с тюльпанами, на которых она с Дантесом и друзьями радуются встрече и призналась, что это был один из ее самых хороших дней.

"Ну все все, обещаю, это последние фотки с полей. Тюльпано-спам прекращаю", - шутливо подписала кадр Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

На снимке артистка в ярко-желтом наряде посреди цветущего моря красных тюльпанов просто излучает позитив и счастье.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях поклонники Нади просят только "добавки" и ни в коем случае не прекращать публиковать такие фотошедевры. Также многие отмечают красоту стройной обворожительной певицы, которая только дополняет красоту невероятного пейзажа.

Не стоит! Это очень красивый тюльпано-спам;

Не надо последнее, хотим еще! Очень красиво!

Твой спам лучший!

Боже, как красиво! Сколько тюльпанов;

Хочу туда. Я тюльпаны обожаю ....

Ого сколько цветов!

Невероятно красиво, а ваши формы - просто совершенны!

Шикарная!

Вот это конфетка!

Попик!

Как красиво и ярко, Надюшка, какая ты классная, прям лучишься от счастья;

Супер фото!

Вы невероятно позитивный и добрый человек! Фото огонь...

Как сообщалось ранее, Дантес трепетно поздравил жену с днем рождения и признался ей в любви.

Также мы писали о том, что недавно Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.