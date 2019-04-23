Вот это конфетка! Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами (фото)

Надя Дорофеева шутливо пообещала прекратить цветочный "спам"
Надя Дорофеева, которая проводит романтический отпуск в Европе со своим мужем Владимиром Дантесом, и уже успела встретиться в Париже с артистами Настей Каменских и Потапом, гимнасткой Лилией Подкопаевой, бизнесменом Игорем Дубинским и дизайнером Лерой Бородиной, показала своим поклонникам новое чувственное фото в поле тюльпанов. Снимок известная певица опубликовала в Instagram и сразу собрала массу восторженных отзывов своих фанов.
Отметим, что вчера солистка группы "Время и Стекло" выложила вереницу кадров в поле с тюльпанами, на которых она с Дантесом и друзьями радуются встрече и призналась, что это был один из ее самых хороших дней.
"Ну все все, обещаю, это последние фотки с полей. Тюльпано-спам прекращаю", - шутливо подписала кадр Дорофеева.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
На снимке артистка в ярко-желтом наряде посреди цветущего моря красных тюльпанов просто излучает позитив и счастье.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
В комментариях поклонники Нади просят только "добавки" и ни в коем случае не прекращать публиковать такие фотошедевры. Также многие отмечают красоту стройной обворожительной певицы, которая только дополняет красоту невероятного пейзажа.
Как сообщалось ранее, Дантес трепетно поздравил жену с днем рождения и признался ей в любви.
Также мы писали о том, что недавно Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.