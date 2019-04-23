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Ось це цукерочка! Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2019 - 22:47
Ось це цукерочка! Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами (фото)
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва жартівливо пообіцяла припинити квітковий "спам"

Надя Дорофєєва, яка проводить романтичну відпустку в Європі зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, вже встигла зустрітися в Парижі з артистами Настею Каменських і Потапом, гімнасткою Лілією Подкопаєвою, бізнесменом Ігорем Дубинським та дизайнером Лерою Бородіною, показала своїм шанувальникам нове чуттєве фото в полі тюльпанів. Знімок відома співачка опублікувала в Instagram та одразу зібрала масу захоплених відгуків своїх фанів.

Зазначимо, що вчора солістка групи "Время и Стекло" виклала низку кадрів у полі з тюльпанами, на яких вона з Дантесом і друзями радіють зустрічі та зізналася, що це був один з її найбільш гарних днів.

"Ну все все, обіцяю, це останні фотки з полів. Тюльпано-спам припиняю", - жартівливо підписала кадр Дорофєєва.

Ось це цукерочка! Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами (фото)

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

На знімку артистка в яскраво-жовтому вбранні посеред квітучого моря червоних тюльпанів просто випромінює позитив і щастя.

Ось це цукерочка! Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами (фото)

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях шанувальники Наді просять тільки "добавки" та в жодному разі не припиняти публікувати такі фотошедеври. Також багато хто відзначає красу стрункої чарівної співачки, яка тільки доповнює красу неймовірного пейзажу.

  • Не варто! Це дуже гарний тюльпано-спам;
  • Не треба останнє, хочемо ще! Дуже красиво!
  • Твій спам кращий!
  • Боже, як гарно! Скільки тюльпанів;
  • Хочу туди. Я тюльпани обожнюю ....
  • Ого скільки квітів!
  • Неймовірно красиво, а ваші форми - просто досконалі!
  • Шикарна!
  • Ось це цукерочка!
  • Попік!
  • Як красиво і яскраво, Надюшка, яка ти класна, просто сяєш від щастя;
  • Супер фото!
  • Ви неймовірно позитивний і добрий чоловік! Фото вогонь...

Як повідомлялося раніше, Дантес трепетно привітав дружину з днем народження і зізнався їй у коханні.

Також ми писали про те, що нещодавно Дорофєєва показала шанувальникам зворушливе романтичне чорно-біле фото з чоловіком, зроблене на вулиці в Амстердамі.

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