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Вот это декольте! Тина Кароль сверкнула пышным бюстом в провокационном наряде

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Артистка провела автограф-сессию в соблазнительном образе

Тина Кароль последний год радует и будоражит своих многочисленных поклонников весьма откровенными и пикантными образами. При этом певица умеет подчеркнуть свою женственность и сексуальность, не переходя черту дозволенного. Так, в День влюбленных звезда сделала фанам особый подарок, выложив в сети жаркое фото в одном белье.

А на днях Тина побывала во Львове, где устроила автограф-сессию в рамках промо-компании духов собственного бренда. Атмосферными кадрами со встречи она поделилась в своем Instagram, вызвав волну восхищения своим выбором наряда.

Кароль блистала в эффектном красном платье в пол, которое подчеркнуло все изгибы ее точеной фигуры. Провокационной изюминкой лука является очень глубокий вырез в районе декольте, позволяющий полюбоваться на аппетитный бюст знаменитости. При этом никаких лямок от белья не наблюдается.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Отметим, что роскошный наряд артистки - от украинского бренда Crystal.

"Автограф-сессия во Львове в рамках промо-компании духов Tina by Tina Karol", - говорится в описании к ярким фото.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фолловеры не смогли сдержать эмоций и засыпали любимую артистку восхищенными комплиментами.

  • Какое декольте. Идеальная!
  • Самая-самая милая и прекрасная
  • Вау вау вау, нереально красивая
  • Вауууу, платье. Красивая, счастливая. Безумно люблю и жду встречи
  • Любимая
  • шикарна!
  • Ты невероятная
  • Безумно красивая
  • Бусинка
  • Яка вже гарна
  • Ви чарівна, Ви надихаєте
  • Влюбилась с этот образ, ты была шикарна
  • Неймовірна посмішка
  • Само совершенство!!!
  • Платье-огонь
  • Вы оставили слеееед, по которому все будут балдееееть

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль показала, как делает мейкап у зеркала. Она ловко орудует кистью и поправляет макияж.

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