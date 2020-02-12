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"Наша королева": Тина Кароль показала, как наводит красоту у зеркала

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.02.2020 - 16:29
"Наша королева": Тина Кароль показала, как наводит красоту у зеркала
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Восхищенные поклонники засыпали артистку комплиментами

Украинская поп-дива Тина Кароль регулярно радует поклонников новыми снимками в эффектных образах - сейчас певица снимается в 10-м сезоне шоу Голос страны, а также выступает в качестве судьи на Нацотборе на Евровидение 2020. В первом полуфинале артистка соблазняла глубоким декольте в белом платье в корсетном стиле - к слову, в этом году компанию ей составили Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

Новыми кадрами в своем Instagram звезда просто-таки заворожила фанатов - Тина показала, как наводит красоту на лице, сидя у зеркала. Снимки сделаны с интересного ракурса - немного сзади и сбоку, так что запечатлено отражение красотки.

Кароль одета в серый наряд с оголенными плечами и подкрашивает брови кисточкой для макияжа.

&quot;Наша королева&quot;: Тина Кароль показала, как наводит красоту у зеркала

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики исполнительницы остались в восторге от чувственных фото и засыпали Тину комплиментами.

  • Порода
  • Ніжна львиця
  • богема
  • божее, какая красивая
  • Наша королева
  • Аааааааааа,ты ж наша КРАСОТАААА
  • что за красота красивая?
  • моя кошечка
  • ВАУ!!!!
  • Красивая и как всегда прекрасная
  • Какая же ты красивая
  • Очень шикарна
  • Ого яка богиня
  • самая красивая кошечка !!
  • Другой макияж или ракурс фото и Вы уже не та тёплая, нежная и добрая...скорее прям как снежная королева
  • Богиня в здании

&quot;Наша королева&quot;: Тина Кароль показала, как наводит красоту у зеркала

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее обольстительная Тина Кароль без белья взбудоражила сеть фото из спальни. Певица показала результат пикантной фотосессии, где позирует на кровати в одном белом халате.

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