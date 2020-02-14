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Вызывайте пожарку: Тина Кароль в одном белье соблазнила чувственной страстью

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.02.2020 - 15:38
Вызывайте пожарку: Тина Кароль в одном белье соблазнила чувственной страстью
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица взбудоражила сеть откровенным кадром

Тина Кароль умеет искусно и изысканно демонстрировать свою женственность и неприкрытую сексуальность. Фотосеты украинской поп-дивы за последний год стали более смелыми и даже отровенными. Поклонники детально изучают каждый кадр на странице артистки в Instagram и не перестают восхищаться изяществом ее форм. Так, Тина решила оригинально поздравить фанов с Днем влюбленных, опубликовав пикантную фотооткрытку.

Певица расположилась на полу в белье телесного оттенка, что добавляло большую пикантность и без того будоражащему кадру. Она скрестила ноги и откинула голову назад. Прикрыв глаза в блаженстве. Ее медовые локоны свободно спадают на плечи, а кожа будто подсвечена изнутри. Она расположилась босиком и кроме белья, на певице больше нет ни одежды, ни аксессуаров.

Вместе текста поп-дива оставила лишь смайл-сердечко. Впрочем, она не привыкла подписывать снимки длинными высказываниями.

Вызывайте пожарку: Тина Кароль в одном белье соблазнила чувственной страстью

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Полностью жаркий кадр можно увидеть тут

Фаны артистки буквально потеряли голову от откровенности своей любимицы. Они сообщили, что пора вызывать пожарных, ведь от пикантного фото стало слишком горячо.

  • Какая Вы красотка
  • Ох и бестия
  • Вау,Тина -шикарно! С Днем Святого Валентина!
  • Чарівна
  • Секси-девочка
  • Идеальные формы!
  • Вызывайте пожарку
  • Очень нежная, красивая. Супер. Ничего лишнего и не вульгарно
  • Восторг. Как всегда
  • Неймовірно красива
  • Ты нежность
  • Ну что за богиня

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль показала, как делает мейкап у зеркала. Она ловко орудует кистью и поправляет макияж.

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Новости Украины Тина Кароль
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