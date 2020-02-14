Вызывайте пожарку: Тина Кароль в одном белье соблазнила чувственной страстью

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица взбудоражила сеть откровенным кадром

Тина Кароль умеет искусно и изысканно демонстрировать свою женственность и неприкрытую сексуальность. Фотосеты украинской поп-дивы за последний год стали более смелыми и даже отровенными. Поклонники детально изучают каждый кадр на странице артистки в Instagram и не перестают восхищаться изяществом ее форм. Так, Тина решила оригинально поздравить фанов с Днем влюбленных, опубликовав пикантную фотооткрытку.

Певица расположилась на полу в белье телесного оттенка, что добавляло большую пикантность и без того будоражащему кадру. Она скрестила ноги и откинула голову назад. Прикрыв глаза в блаженстве. Ее медовые локоны свободно спадают на плечи, а кожа будто подсвечена изнутри. Она расположилась босиком и кроме белья, на певице больше нет ни одежды, ни аксессуаров.

Вместе текста поп-дива оставила лишь смайл-сердечко. Впрочем, она не привыкла подписывать снимки длинными высказываниями.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Полностью жаркий кадр можно увидеть тут

Фаны артистки буквально потеряли голову от откровенности своей любимицы. Они сообщили, что пора вызывать пожарных, ведь от пикантного фото стало слишком горячо.

Какая Вы красотка

Ох и бестия

Вау,Тина -шикарно! С Днем Святого Валентина!

Чарівна

Секси-девочка

Идеальные формы!

Вызывайте пожарку

Очень нежная, красивая. Супер. Ничего лишнего и не вульгарно

Восторг. Как всегда

Неймовірно красива

Ты нежность

Ну что за богиня

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль показала, как делает мейкап у зеркала. Она ловко орудует кистью и поправляет макияж.