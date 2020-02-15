Ось це декольте! Тіна Кароль блиснула пишним бюстом в провокаційному вбранні

Артистка провела автограф-сесію в спокусливому образі
Тіна Кароль останній рік радує і захоплює своїх численних шанувальників вельми відвертими і пікантними образами. При цьому співачка вміє підкреслити свою жіночність та сексуальність, не переходячи межу дозволеного. Так, в День закоханих зірка зробила особливий подарунок фанам, виклавши в мережі спекотне фото в одній білизні.
А днями Тіна побувала у Львові, де влаштувала автограф-сесію в рамках промо-компанії духів власного бренду. Атмосферними кадрами із зустрічі вона поділилася в своєму Instagram, викликавши хвилю захоплення своїм вибором наряду.
Кароль блищала в ефектній червоній сукні, яка підкреслила всі вигини її витонченої фігури. Провокаційної родзинкою лука є дуже глибокий виріз в районі декольте, що дозволяє помилуватися на апетитний бюст знаменитості. При цьому ніяких лямок від білизни не спостерігається.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Зазначимо, що розкішне вбрання артистки - від українського бренду Crystal.
"Автограф-сесія у Львові в рамках промо-компанії духів Tina by Tina Karol", - йдеться в описі до яскравих фото.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фолловери не змогли стримати емоцій і засипали улюблену артистку захопленими компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, як робить макіяж біля дзеркала. Вона вправно орудує пензлем і поправляє макіяж.