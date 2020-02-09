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Нежный ангел: Тина Кароль сверкнула внушительным декольте в корсетном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.02.2020 - 20:14
Нежный ангел: Тина Кароль сверкнула внушительным декольте в корсетном платье
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица показала новые фотографии в сети

Тина Кароль призналась, что она отошла от тяжелой утраты своего мужа Евгения Огира только полгода назад. Теперь популярная украинская певица, которая сейчас также является членом жюри на Национальном отборе на Евровидение 2020 и Голосе страны, показала новые фотографии на своей странице в Instagram.

Артистка поделилась со своими поклонниками снимками из Национального отбора на Евровидение, на которых она в белом платье с глубоким декольте сидит вместе с другими судьями, а именно Андреем Данилко и Виталием Дроздовым.

Нежный ангел: Тина Кароль сверкнула внушительным декольте в корсетном платье

Тина Кароль на Национальном отборе (фото: instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети также оценили снимки и прокомментировали их.

  • Ты сегодня очень красивая;
  • Очень красивые глаза;
  • Украсила собой отбор, спасибо родная и любимая Тиночка. Люблю бесконечно;
  • Просто весь эфир пялюсь на вас;
  • Очень красивая и любимая Тина. Уважаю и обожаю. В очередной раз убеждаюсь насколько прекрасный человек;
  • Что может быть лучше, чем Тина и Сердючка на одном фото?! Что насчет совместного хита?
  • Как для меня, это лучший состав жюри;
  • Тина, очень внимательна ко всем участникам! Это приятно и очень ценно! Каждому нашла слова поддержки.

Нежный ангел: Тина Кароль сверкнула внушительным декольте в корсетном платье

Нежный ангел: Тина Кароль сверкнула внушительным декольте в корсетном платье

Нежный ангел: Тина Кароль сверкнула внушительным декольте в корсетном платье

Нежный ангел: Тина Кароль сверкнула внушительным декольте в корсетном платье

Нежный ангел: Тина Кароль сверкнула внушительным декольте в корсетном платье

Скриншоты с Instagram

Напомним, что обольстительная Тина Кароль без белья взбудоражила сеть фото из спальни. Певица показала результат пикантной фотосессии, где позирует на кровати в одном белом халате.

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Новости Украины шоубизТина Кароль
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