Эпатажная MARUV в образе "латексной зайки" вызвала фурор в сети

Дерзкая MARUV (Анна Корсун) умеет удивить поклонников своими смелыми образами. Все ее наряды отличаются особой откровенностью и сразу же становятся обсуждаемыми в сети. Певица обожает на сцене латекс и всячески обыгрывает его в своих эпатажных концертных костюмах – от оригинального кимоно до пикантных боди и велосипедок. Ее фотосеты поражают неприкрытой сексуальностью и чувственностью. На новых кадрах Анна предстала в …. образе соблазнительной "латексной зайки" и добавила в свой лук яркую "перчинку".

Певица облачилась в латексный костюм с перчатками, а на верх она надела красное шелковое короткое платье-комбинацию на тонких бретелях. Отдельного внимания заслуживает головной убор артистки – кокетливая шляпка с огромным бантом, которая напомлнила ее поклонникам заячьи ушки.

Для фотосета MARUV выбрала яркий мейкап – красная помада на губах и легкий smoky eyes. Певица заигрывает с камерой и принимает картинные томные позы.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Пикантная фотосессия не на шутку взбудоражила поклонников Анны. Они с энтузиазмом принялись комментировать новый образ певицы.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Милаяяяяя зайка!

Услада глаз

Просто цыпочка!

Сладенькая

Мне этот образ больше всего нравится!

Ой, прям зайка

Шарль Перро, латексная шапочка

Справжня сила кіски, мяу

Какая же ты красивая

Красотуля. Кица моцыца

Зайка наша любимая

Крутой образ! На сцене смотрится эффектно!

Скриншот комментариев

Напомним, что MARUV растрогала сеть нежным фото с мужем Александром Корсуном в машине.

Напомним, что MARUV очаровала поклонников архивными свадебными фото с мужем.