ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.09.2019 - 17:34
Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV
MARUV со своим мужем (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Поклонники MARUV не узнали ее на опубликованных фото!

MARUV (Анна Корсун) крайне редко рассказывает что-то о своей личной жизни. Да и фотографии с мужем в ее соцсетях - также большая редкость. Если певица и выкладывает фото или видео в компании супруга, то только в разделе “сториз”. К примеру, недавно певица выступила в Санкт-Петербурке. Перед стартом выступления она сделала милое селфи с мужем Александром в лифте. И все же в сеть “просочились” редкие фото Корсун, сделанные еще во время свадьбы!

Напомним, что MARUV является звездной участницей нового сезона шоу Танцы со звездами 2019. Четвертый выпуск был посвящен теме любви. Ведь именно время прямого эфира состоялась пышная свадебная церемония Екатерины Кухар и Александра Стоянова. В честь такого события был проведен “эфир любви”. И все звездные участники должны были рассказать о своих любовных историях.

По словам Ани Корсун, у нее была любовь с первого взгляда!

“У меня есть муж. Это была любовь с первого взгляда. Когда мы с ним познакомились, я была большой и толстой. Надевала все леопардовое - он меня перепутал со стриптизершей. И он все равно меня полюбил. Я благодарна ему за то, что он принимает меня такой, какая я есть. Красивой с утра, некрасивой. Уставшей, не уставшей”, - комментирует Корсун.

MARUV и JAY – Пасодобль – Танцы со звездами 2019

С мужем Александром они вместе уже 8 лет. И за этот период они много прошли.

Та мы за эти 8 лет много чего прошли - и холод, и голод, и успех. Такие вот очень родные люди, друг друга очень понимаем и поддерживаем”, - признается MARUV.

Именно проект Танцы со звездами 2019 и опубликовали редкие свадебные фото Ани и Александра Корсун, которые были сделаны еще 8 лет назад. К слову, на данный момент Александр Корсун является PR-менеджером проекта MARUV.

Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV

Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV

При этом на фото пару не узнать, особенно Аню Корсун. У нее еще длинные волосы. Позирует певица в черном платье, на голове - диадема в виде листьев. Получился необычный образ “лесной феи”. Однако нельзя сказать, что на тот момент MARUV, как она сама выразилась, “была большой и толстой”.

А на одном фото просто видим Аню и Александра вместе.

Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV

Подписчики и зрители проекта поспешили прокомментировать серию свадебных фото певицы.

  • “Третье фото - криминальное прошлое)”
  • “Вау, яка вона гарна. Їй так добре з довгим волоссям”
  • “Марув, да ладно”
  • “Наконец-то фотки с их свадьбы появились”
  • “Милашки”
  • “Конечно узнаем) это наша любимая пара”

Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV

Скриншот комментариев: instagram.com/tanci1plus1

Напомним, ранее Екатерина Кухар растрогала признанием мужу в день свадьбы. Балерина подчеркнула, что они с супругом живут одним сердцем на двоих!

"Вот это движ!" Тина Кароль удивила смелым фото с MARUV на Танцах со звездами 2019 Масштабная реакция: Ризатдинова раззадорила сеть "жаркими" фото с Танцев со звездами 2019
Новости Украины свадьбаТанцы со звездамиMARUV
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь