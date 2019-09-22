Епатажна MARUV в образі "латексної зайчики" викликала фурор в мережі

Співачка позувала в екстравагантному вбранні
Зухвала MARUV (Анна Корсун) вміє здивувати шанувальників своїми сміливими образами. Все її вбрання відрізняються особливою відвертістю і відразу ж стають обговорюваними в мережі. Співачка обожнює на сцені латекс і всіляко обігрує його в своїх епатажних концертних костюмах – від оригінального кімоно до пікантних боді і велосипедок. Її фотосети вражають неприкритою сексуальністю і чуттєвістю. На нових кадрах Ганна постала в .... образі спокусливої "латексної зайчика" і додала в свій лук яскраву "перчинку".
Співачка вбралася в латексний костюм з рукавичками, а на верх вона одягла червоне шовкове коротке плаття-комбінацію на тонких бретелях. Окремої уваги заслуговує головний убір артистки – кокетливий капелюшок з величезним бантом, яка нагадав її шанувальникам заячі вушка.
Для фотосету MARUV вибрала яскравий макіяж – червона помада на губах і легкий smoky eyes. Співачка заграє з камерою і приймає картинні млосні пози.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Пікантна фотосесія не на жарт розбурхала шанувальників Анни. Вони з ентузіазмом взялися коментувати новий образ співачки.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що MARUV зворушила мережу ніжним фото з чоловіком Олександром Корсуном в машині.
Нагадаємо, що MARUV зачарувала шанувальників архівними весільними фото з чоловіком.