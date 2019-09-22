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Епатажна MARUV в образі "латексної зайчики" викликала фурор в мережі

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Співачка позувала в екстравагантному вбранні

Зухвала MARUV (Анна Корсун) вміє здивувати шанувальників своїми сміливими образами. Все її вбрання відрізняються особливою відвертістю і відразу ж стають обговорюваними в мережі. Співачка обожнює на сцені латекс і всіляко обігрує його в своїх епатажних концертних костюмах – від оригінального кімоно до пікантних боді і велосипедок. Її фотосети вражають неприкритою сексуальністю і чуттєвістю. На нових кадрах Ганна постала в .... образі спокусливої "латексної зайчика" і додала в свій лук яскраву "перчинку".

Співачка вбралася в латексний костюм з рукавичками, а на верх вона одягла червоне шовкове коротке плаття-комбінацію на тонких бретелях. Окремої уваги заслуговує головний убір артистки – кокетливий капелюшок з величезним бантом, яка нагадав її шанувальникам заячі вушка.

Для фотосету MARUV вибрала яскравий макіяж – червона помада на губах і легкий smoky eyes. Співачка заграє з камерою і приймає картинні млосні пози.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Пікантна фотосесія не на жарт розбурхала шанувальників Анни. Вони з ентузіазмом взялися коментувати новий образ співачки.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

  • Мила зайка!
  • Насолода очей
  • Просто ципонька!
  • Солоденька
  • Мені цей образ найбільше подобається!
  • Ой, прям зайчик
  • Шарль Перро, латексна шапочка
  • Справжня сила кіски, няв
  • Яка ж ти красива
  • Красотуля. Кіца моциця
  • Зайка наша улюблена
  • Крутий образ! На сцені виглядає ефектно!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що MARUV зворушила мережу ніжним фото з чоловіком Олександром Корсуном в машині.

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