"Когда я сплю": MARUV растрогала фото с заботливым мужем

MARUV со своим мужем (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Певица редко показывает снимки с любимым мужчиной

MARUV (Аннна Корсун) практически неразлучна со своим мужем и по совместительству концертным директором Александром Корсуном. Правда совместные фото со второй половинкой певица показывает редко и то, как правило, в разделе сториз Instagram. Пара постоянно работает над отношениями и даже посещает психолога. Любимый человек всячески заботиться о певице – лишним доказательством этого стало нежное фото пары, сделанное в машине.

В разделе сториз Instagram звезда опубликовала трогательный кадр, на котором спит на руках у мужа. Александр в это время с любовью смотрит на жену. Стоит отметить, что MARUV прилегла отдохнуть с ярким макияжем. Певица часто жалуется, что она очень устает из-за плотного графика - даже репетиции для Танцев со звездами 2019 приходится проводить в ночное время.

"Ответ на вопрос, когда я сплю" – подписала трепетный кадр Анна.

MARUV со своим мужем (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Позже она разместила еще одно фото, на котором позирует в компании мужа и друзей. MARUV предстала в образе total black – трендовое кожаное платье-рубашка, замшевые ботфорты на высоком каблуке и пушистый полушубок.

"Банда", - коротко и ясно отметила она.

MARUV со своим мужем и друзьями (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Также Анна опубликовала свежие кадры из Вены. Певица красуется в джинсовой куртке, шляпе и солнечных очках оригинальной формы.

MARUV (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Напомним, что MARUV поделилась эксклюзивными свадебными фото с мужем Александром Корсуном. Она призналась, что влюбилась в парня с первого взгляда.

Ранее MARUV рассказала, чем будет удивлять зрителей в эфирах Танцев со звездами 2019 и рассекретила сюрпризы для финала проекта.