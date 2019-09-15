"Королева стиля готова!" MARUV удивила образом в "леопардовых мехах"

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица пообещала поклонникам зрелищный эфир Танцев со звездами 2019

MARUV ( Анна Корсун) всю неделю совмещала гастроли и подготовку к четвертому прямому эфиру Танцев со звездами 2019, который состоится в воскресенье, 5 сентября. Певица призналась, что вынуждена выкраивать время на репетиции и вместе с партнером разучивает новый танец буквально по ночам. MARUV пообещала, что в этот раз ее номер будет "дерзким и социальным", а также заверила – вскоре зрители увидят ее совершенно разной, но "самый сок" девушка готовит для финала.

Анна записала короткое видео для Instagram, на котором сообщила, что в грядущем выпуске танцевального шоу зрителей ждет нечто зрелищное.

Отдельного внимания заслуживает экстравагантный образ артистки. Она предстала перед камерой в меховой шляпке "леопардового" окраса, шубке аналогичной расцветки, солнечный огромных очках, розовой футболке с большими буквами и огромных оранжевых серьгах-кольцах.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Королева стиля уже готова. Танцы со звездами. Огонь огнищенский, возможно сегодня будет", - заявила она в камеру.

Накануне MARUV опубликовала уставшее селфи. Певица позировала в ванной комнате, на ней – одна лишь футболка с крупным рисунком и надписями.

"Как заставить себя работать? От работы дохнут кони, ну а бессмертный пони", - с юмором подписала она снимок.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ранее MARUV рассказала о трудностях, которые постигли ее в начале карьеры. Тогда начинающая звезда вынуждена была работать в караоке-ресторанах и стриптиз клубах, где была далеко небезопасно.

Напомним, что MARUV поделилась редким фото со своим мужем Александром, который также является директором артистки.