Эффектный выход: Наталья Могилевская поразила смелым образом в лаковом плаще и ботфортах

Певица пришла на вечеринку в ярком и дерзком наряде
Наталья Могилевская активно следит за модными трендами и не боится экспериментировать со стилем и примерять новые образы. Особенно украинской певице полюбился анималистичный принт, который был чрезвычайно популярен в 2019 году и продолжает оставаться актуальным и в этом сезоне. На днях артистка продемонстрировала яркий “анималье-образ” - платье-миди с леопардовым принтом.
А вот на вечеринку журнала "Натали" Наталья явилась в очень смелом и эффектном наряде настоящей женщины-вамп. Фото с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Могилевская блистала в ярко-синем лакированном плаще на голое тело, а также красных ботфортах на каблуке. Отметим, что синий является одним из самых трендовых цветов этого сезона. Завершают лук вечерний макияж и красиво уложенные локонами волосы.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Поздравляю с 25-летием «Натали»! Сегодня была потрясающая вечеринка. Ждите подробности в ближайшие дни, там было много сюрпризов!" - заинтриговала поклонников певица.
Поклонников артистки такой модный выход не оставил равнодушными и они оставили много восхищенных отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, ранее Наталья Могилевская в роскошном платье похвасталась стройными ножками.