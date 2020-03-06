Эффектный выход: Наталья Могилевская поразила смелым образом в лаковом плаще и ботфортах

Наталья Могилевская активно следит за модными трендами и не боится экспериментировать со стилем и примерять новые образы. Особенно украинской певице полюбился анималистичный принт, который был чрезвычайно популярен в 2019 году и продолжает оставаться актуальным и в этом сезоне. На днях артистка продемонстрировала яркий “анималье-образ” - платье-миди с леопардовым принтом.

А вот на вечеринку журнала "Натали" Наталья явилась в очень смелом и эффектном наряде настоящей женщины-вамп. Фото с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Могилевская блистала в ярко-синем лакированном плаще на голое тело, а также красных ботфортах на каблуке. Отметим, что синий является одним из самых трендовых цветов этого сезона. Завершают лук вечерний макияж и красиво уложенные локонами волосы.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Поздравляю с 25-летием «Натали»! Сегодня была потрясающая вечеринка. Ждите подробности в ближайшие дни, там было много сюрпризов!" - заинтриговала поклонников певица.

Поклонников артистки такой модный выход не оставил равнодушными и они оставили много восхищенных отзывов.

Класссс, супер

Стильная

Хороша

Красота какая

Стиляга

Наталочко! Ви-прекрасно виглядаєте!) Як завжди!

Стильненько!!!!!

Красотка

Вау!!

А сапоги)))

неземная красота

Вы Богиня!

Супер девчонка, красотка!!!!

Вау! Яркая, эффектная, супер!

Як завжди, бездоганна

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее Наталья Могилевская в роскошном платье похвасталась стройными ножками.