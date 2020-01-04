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Наталья Могилевская в роскошном платье похвасталась стройными ножками

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.01.2020 - 15:19
Наталья Могилевская в роскошном платье похвасталась стройными ножками
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица поинтересовалась у поклонников, как они встретили Новый год

Наталья Могилевская находится в отличной форме и с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру в соблазнительных и эффектных нарядах. Так, недавно певица взбудоражила сеть снимком в прозрачной юбке, а заодно раскрыла секрет гармоничных отношений с мужчинами. В первые дни января артистка решила поинтересоваться у своих поклонников, как прошла встреча Нового года 2020.

На опубликованном в Instagram звезды фото Наталья запечатлена в роскошном платье с цветочным принтом и пикантным разрезом на бедре. Знаменитость сидит на подлокотнике дивана с бокалом шампанского в руке. Она эффектно закинула ногу на ногу, восхищая их длиной и стройностью. Эффектный лук завершают босоножки на шпильке и нежный макияж на лице артистки.

"Друзья, как проходят ваши праздники? Рассказывайте, кто как отметил :))" - прокомментировала кадр Могилевская.

Наталья Могилевская в роскошном платье похвасталась стройными ножками

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Восхищенные подписчики осыпали Наталью лавиной комлпиментов в комментариях.

  • Леди
  • Счастливая!!!!
  • Ах ах ах, эти ножки
  • Шикарное платье и девчуля)) також))
  • Платье крутое
  • Красотка Обожаю
  • Единственная, кто еще не сошла с ума и похожа все еще сама на себя
  • Вау какая богиня люблю. самые лучшие песни только у тебя
  • Сногсшибательная!
  • Образ- бомба !
  • Женщина огонь
  • Отлично выглядите!)
  • Наталья,Вы прелестны!))

Наталья Могилевская в роскошном платье похвасталась стройными ножками

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталью Могилевскую застали в объятиях женатого известного певца.

"Сладкая парочка": Наталью Могилевскую застали в объятиях женатого известного певца Наталья Могилевская в прозрачной юбке раскрыла секрет гармоничных отношений с мужчинами
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