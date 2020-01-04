Наталья Могилевская в роскошном платье похвасталась стройными ножками

Певица поинтересовалась у поклонников, как они встретили Новый год
Наталья Могилевская находится в отличной форме и с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру в соблазнительных и эффектных нарядах. Так, недавно певица взбудоражила сеть снимком в прозрачной юбке, а заодно раскрыла секрет гармоничных отношений с мужчинами. В первые дни января артистка решила поинтересоваться у своих поклонников, как прошла встреча Нового года 2020.
На опубликованном в Instagram звезды фото Наталья запечатлена в роскошном платье с цветочным принтом и пикантным разрезом на бедре. Знаменитость сидит на подлокотнике дивана с бокалом шампанского в руке. Она эффектно закинула ногу на ногу, восхищая их длиной и стройностью. Эффектный лук завершают босоножки на шпильке и нежный макияж на лице артистки.
"Друзья, как проходят ваши праздники? Рассказывайте, кто как отметил :))" - прокомментировала кадр Могилевская.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Восхищенные подписчики осыпали Наталью лавиной комлпиментов в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, Наталью Могилевскую застали в объятиях женатого известного певца.