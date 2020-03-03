Вкрапление хищного: Наталья Могилевская учит носить самый дерзкий принт сезона

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У Могилевской сформировался свой узнаваемый стиль

Наталья Могилевская, как настоящий модный инфлюенсер, продолжает задавать модные тренды. При этом у украинской исполнительницы успел сформироваться свой узнаваемый стиль, которого она придерживается. В частности, Могилевской особенно приглянулся анималистичный принт. Отметим, что принт анималье был особенно популярен в 2019 году. Однако “хищная” расцветка успела сильно приглянуться модницам во всем мире. Поэтому бренды не спешат от него отказываться.

На своей instagram-страничке Могилевская продемонстрировала еще один яркий “анималье-образ”. А также похвасталась новостью.

Выяснилось, что Наталья Могилевская стала звездным тренером сразу двух команд в популярном юмористическом шоу “Лига Смеха” на “1+1”! Певица объявила о скорой премьере нового сезона.

“Я счастлива стать Тренером двух прекрасных команд в проекте Лига Смеха! Мы все стали слишком серьёзными, нам не хватает легкости, радости и самоиронии. Поздравьте меня и пожелайте нам удачи!... Мои дорогие, ждете новый сезон Лиги Смеха? Поверьте, это будет очень смешно! С 6 марта в 20:15, каждую пятницу на 1+1! За кого болели в прошлых сезонах?” - уточняет у подписчиков украинская певица.

Также Наталья показала образ для съемок в первом выпуске. Перед камерами Наталья появилась в легком летнем платье длины миди. Платье обильно декорировано золотыми и темно-коричневыми пятнами, которые напоминают “хищный принт”. Стильный образ певицы довершают серебряные туфли. На плечи небрежно наброшен серый удлиненный жакет - еще один тренд весны-2020. Волосы Наталья расплела и завила их в крупные локоны - любимая прическа Могилевской. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза исполнительницы.

Стильная Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники Натальи поспешили оставить приятные отзывы под ее новым фото:

“Как всегда, красивая”

“Красоточка”

“Боже, Наташа”

“Сногсшибательная”

“Красавица любимая”

Скриншот комментариев: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, что Наталья действительно в последнее время очень часто балует поклонников образами с трендовым принтом. Предлагаем рассмотреть несколько самых актуальных вариантов на новый сезон.

Могилевская показывает, как носить принт анималье (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее Наталья Могилевская в роскошном платье похвасталась стройными ножками.