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Ефектний вихід: Наталя Могилевська вразила сміливим образом в лаковому плащі і ботфортах

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Співачка прийшла на вечірку в яскравому і відвертому вбранні

Наталя Могилевська активно стежить за модними трендами і не боїться експериментувати зі стилем і приміряти нові образи. Особливо українській співачці полюбився анімалістичний принт, який був надзвичайно популярний в 2019 році і продовжує залишатися актуальним і в цьому сезоні. Днями артистка продемонструвала яскравий "анімальє-образ" - сукню-міді з леопардовим принтом.

А ось на вечірку журналу "Наталі" Наталія з'явилася в дуже сміливому і ефектному вбранні справжньої жінки-вамп. Фото з заходу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Могилевська блищала в яскраво-синьому лакованому плащі на голе тіло, а також червоних ботфортах на підборах. Зазначимо, що синій є одним з найбільш трендових кольорів цього сезону. Завершують лук вечірній макіяж і красиво укладене локонами волосся.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Вітаю з 25-річчям «Наталі»! Сьогодні була чудова вечірка. Чекайте на подробиці в найближчі дні, там було багато сюрпризів!" - заінтригувала прихильників співачка.

Шанувальників артистки такий модний вихід не залишив байдужими і вони залишили багато захоплених відгуків.

  • Класссс, супер
  • Стильна
  • Хороша
  • Краса яка
  • Стиляга
  • Наталочко! Ві-чудово виглядаєте!) Як завжди!
  • Стильненько!!!!!
  • Красуня
  • Вау!!
  • А чоботи)))
  • неземна краса
  • Ви Богиня!
  • Супер дівчина, красуня!!!!
  • Вау! Яскрава, ефектна, супер!
  • Як завжди, бездоганна

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська в розкішному платті похвалилася стрункими ніжками.

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