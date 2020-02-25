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Не узнать: Наталья Могилевская поразила неожиданной сменой имиджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.02.2020 - 16:29
Не узнать: Наталья Могилевская поразила неожиданной сменой имиджа
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица вдруг обзавелась пышными афрокудрями

Наталья Могилевская не перестает поражать своих поклонников изменениями в своей внешности. Так, недавно певица показала видео с немного опухшим лицом и объяснила, что это - последствия стоматологической операции. Артистка с юмором подошла к ситуации и оставила прямо у себя на щеке надпись "Хомяк". Сейчас с ее лицом уже все в порядке, однако теперь звезда решила сменить прическу.

Фото в кардинально обновленном образе она показала на своей страничке в Instagram. 43-летняя артистка предстала с пышными афрокудрями, а также ярко-красной повязкой на голову с большим бантом. Наталья довольно улыбается на камеру и явно довольна своим новым имиджем.

"Начинается...", - загадочно прокомментировала кадры Могилевская.

Не узнать: Наталья Могилевская поразила неожиданной сменой имиджаНе узнать: Наталья Могилевская поразила неожиданной сменой имиджа

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Мнения поклонников певицы разделились - некоторым понравился такой озорной образ, а другие отметили, что этот стиль не очень подходит Наталье.

  • Шикарная
  • Вам идёт
  • С такой прической Вы очень красивая!
  • Это не самые лучшие Ваши образы, на мой взгляд.
  • Вау! Вот это куколка!
  • Но то, что Вы тут - озорная девчонка, а не мудрая роскошная женщина, это точно!
  • Ааааааа яка ви бомбезнаа красоткаа, просто кайф така хорошенька
  • Вам очень идёт! Красиво!
  • Прическа вау!! Но глаза... сияют счастьем! Рада за вас!
  • Хоспади
  • Натуся,вы супер,такая классная милашка!!!!!
  • Солоха
  • Зачем льстить и говорить неправду. Наташа, это не Ваш стиль.
  • Наташеньку люблю, но вот это не очень, никого не хочу обидеть
  • Вау, очень классно смотритесь в таком образе)

Не узнать: Наталья Могилевская поразила неожиданной сменой имиджа

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ранее Наталья Могилевская откровенно призналась, что живет на две страны, ведь ее любимый работает за границей.

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