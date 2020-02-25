Не узнать: Наталья Могилевская поразила неожиданной сменой имиджа

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица вдруг обзавелась пышными афрокудрями

Наталья Могилевская не перестает поражать своих поклонников изменениями в своей внешности. Так, недавно певица показала видео с немного опухшим лицом и объяснила, что это - последствия стоматологической операции. Артистка с юмором подошла к ситуации и оставила прямо у себя на щеке надпись "Хомяк". Сейчас с ее лицом уже все в порядке, однако теперь звезда решила сменить прическу.

Фото в кардинально обновленном образе она показала на своей страничке в Instagram. 43-летняя артистка предстала с пышными афрокудрями, а также ярко-красной повязкой на голову с большим бантом. Наталья довольно улыбается на камеру и явно довольна своим новым имиджем.

"Начинается...", - загадочно прокомментировала кадры Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Мнения поклонников певицы разделились - некоторым понравился такой озорной образ, а другие отметили, что этот стиль не очень подходит Наталье.

Шикарная

Вам идёт

С такой прической Вы очень красивая!

Это не самые лучшие Ваши образы, на мой взгляд.

Вау! Вот это куколка!

Но то, что Вы тут - озорная девчонка, а не мудрая роскошная женщина, это точно!

Ааааааа яка ви бомбезнаа красоткаа, просто кайф така хорошенька

Вам очень идёт! Красиво!

Прическа вау!! Но глаза... сияют счастьем! Рада за вас!

Хоспади

Натуся,вы супер,такая классная милашка!!!!!

Солоха

Зачем льстить и говорить неправду. Наташа, это не Ваш стиль.

Наташеньку люблю, но вот это не очень, никого не хочу обидеть

Вау, очень классно смотритесь в таком образе)

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ранее Наталья Могилевская откровенно призналась, что живет на две страны, ведь ее любимый работает за границей.