Не узнать: Наталья Могилевская поразила неожиданной сменой имиджа

Певица вдруг обзавелась пышными афрокудрями
Наталья Могилевская не перестает поражать своих поклонников изменениями в своей внешности. Так, недавно певица показала видео с немного опухшим лицом и объяснила, что это - последствия стоматологической операции. Артистка с юмором подошла к ситуации и оставила прямо у себя на щеке надпись "Хомяк". Сейчас с ее лицом уже все в порядке, однако теперь звезда решила сменить прическу.
Фото в кардинально обновленном образе она показала на своей страничке в Instagram. 43-летняя артистка предстала с пышными афрокудрями, а также ярко-красной повязкой на голову с большим бантом. Наталья довольно улыбается на камеру и явно довольна своим новым имиджем.
"Начинается...", - загадочно прокомментировала кадры Могилевская.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Мнения поклонников певицы разделились - некоторым понравился такой озорной образ, а другие отметили, что этот стиль не очень подходит Наталье.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Ранее Наталья Могилевская откровенно призналась, что живет на две страны, ведь ее любимый работает за границей.