Джамала поделилась жизненным уроком на умиротворенном фото

Певица показала поклонникам атмосферное фото на фоне зелени
Джамала восхитила поклонников не только новым фото, но и философским рассуждением. На своей instagram-страничке певица, как всегда, в лаконичной для себя форме написала, какой ритуал нужно проводить по утрам, чтобы день выдался прекрасным и успешным.
Так, украинская певица советует каждое утро по пробуждению заниматься аутотренингом и говорить себе:
"Сьогодні в мене буде добрий настрій та чудовий день! Не дозволю своїм невдалим “вчора” та “завтра” впливати на мене!" - пишет Джамала.
Также певица сопроводила свой новый пост атмосферным фото. На снимке Джамала позирует в стильном черном комбинезоне на фоне зелени. Отмечается, что фото было сделано в ботаническом сану Киева, в одной из оранжерей.
Глаза певицы закрыты, руки в карманах. В целом на фото она выглядит очень расслабленно и умиротворенно.
Расслабленная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы под ее новым постом:
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