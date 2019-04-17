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От уборки до вина: Маша Ефросинина делится секретами борьбы со стрессом

Lite » Стиль жизни 17.04.2019 - 13:20
От уборки до вина: Маша Ефросинина делится секретами борьбы со стрессом
Маша Ефросинина (фото: пресс-служба ТК "Украина")

Ефросинина похвасталась запуском своей линии домашней одежды

Маша Ефросинина успела проявиться себя не только в качестве телеведущей и блогера, но также и в роли мотивационного тренера. Мы уже не раз отмечали, что Ефросинина часто ездит по городам Украины с лекциями, во время которых делится своим опытом и жизненной мотивацией. К примеру, во время недавней поездки во Львов ведущая блеснула фигурой в необычном жакете-платье.

Ефросинина подчеркивает, что один из наиболее частых вопросов, адресованных к ней: Как она восстанавливается и борется со стрессами?

По словам Маши, ответ у нее всегда один: "Когда я дома!"

Так, телеведущей нравится, что именно находясь дома, она ощущает себя хозяйкой своего времени. И методов расслабления и отдыха много: "Могу валяться с книгой, могу танцевать с Саней, могу работать, делать гимнастику, чаевничать с Наной до ночи, прибираться, стряпать, пить с Тимуром вино, принимать гостей!". Отметим, что Нана и Саша – дети Маши Ефросининой и ее супруга Тимура Хромаева.

Также ведущая в очередной раз рассказала, что очень любит утро. После того, как все уходят на учебу и работу, Ефросинина может побыть сама с собой – в тишине и с кофе, почитать новости. Также заняться медитацией с маской на лице.

Маша Ефросинина

Восхитительная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"А еще с тех пор, как я научилась нравиться себе, я осознала, что собственная неотразимость не в идеальном макияже и уложенных на выход волосах. Она в ощущении кайфа от себя именно тогда, когда ты в самых простых и естественных своих проявлениях", - делится мотивацией Ефросинина.

Также Маша порадовала фанов – телеведущая запустила свою линию домашней одежды!

Поклонники Ефросининой поспешили прокомментировать ее новый пост:

  • Маша, Вы очень красивая! Обожаю Вас!
  • Як це крутезно - так багато здобути і знаходити себе в новому!
  • Маша, Вы меня вдохновляете... я улыбаюсь, когда вижу Ваше фото в ленте, даже до того, как читаю пост, а прочитав, всегда полна энергии и решительности! Благодарю Вас!
  • Вы на этом фото просто лучшая голливудская звезда!
  • Очень милая!
  • Идеально красивая!)

Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые примерила образ секси-штучки. Получилось забавно. 

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