Золотые слова: Маша Ефросинина лаконично объяснила, как осуществить мечты

Маша Ефросинина (фото: пресс-служба ТК "Украина")

Поклонники Ефросининой продолжили ее цитату

Маша Ефросинина известна не только как телеведущая и, в последнее время особенно активно, блогер. Она также очень активно выступает с различными мастер-классами и выступлениями по всей Украине, во время которых делится со зрителями жизненным опытом, различными знаниями, наблюдениями и, конечно же, мотивацией.

Так, на своей instagram-страничке Маша Ефросинина опубликовала лаконичный снимок: без подписи или стильного образа. Важно на нем – цитата.

"Мечты не работают, пока не работаешь ты", - гласить подпись на доске, ярдом с которой стоит телеведущая.

Маша Ефросинина делится мотивацией (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущей поблагодарили ее за этот "толчок" и оставили свои рассуждения:

Золотi слова, Марічко!

Все верно. Что бы быть успешным, нужно пахать!

Нужно везде убрать частичку НЕ)

100% Работаем над собой!

Да да и ещё раз да!

Это верно. Мы пусты и скучны, и бесполезны, если нет в Нас Мечты!

Маша, очень понравилось! Довольно таки мотивирующе. Коротко и в самое сердце, мало мечтать, пахать нужно. Вы об это знаете как никто!

Пішла працювати)

Мечта как огонек, всегда в голове как маячек. Главное хотеть! Хотеть жить и тогда заставлять себя не придется. Убрать токсичных людей из окружения и фокусироваться на главном. Мысли тоже нужно держать в порядке.

Важнее всего достигать своих целей)

Абсолютно согласна! Только мы создатели собственного счастья!

Напомним, что до этого стильная Маша Ефросинина поделилась вдохновляющим лайфхаком.Телеведущая призналась, что каждый день пытается разглядеть красоту во всех и во всем.