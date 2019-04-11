Золотые слова: Маша Ефросинина лаконично объяснила, как осуществить мечты

Поклонники Ефросининой продолжили ее цитату
Маша Ефросинина известна не только как телеведущая и, в последнее время особенно активно, блогер. Она также очень активно выступает с различными мастер-классами и выступлениями по всей Украине, во время которых делится со зрителями жизненным опытом, различными знаниями, наблюдениями и, конечно же, мотивацией.
Так, на своей instagram-страничке Маша Ефросинина опубликовала лаконичный снимок: без подписи или стильного образа. Важно на нем – цитата.
"Мечты не работают, пока не работаешь ты", - гласить подпись на доске, ярдом с которой стоит телеведущая.
Маша Ефросинина делится мотивацией (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики ведущей поблагодарили ее за этот "толчок" и оставили свои рассуждения:
Напомним, что до этого стильная Маша Ефросинина поделилась вдохновляющим лайфхаком.Телеведущая призналась, что каждый день пытается разглядеть красоту во всех и во всем.