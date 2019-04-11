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Золотые слова: Маша Ефросинина лаконично объяснила, как осуществить мечты

Lite » Стиль жизни 11.04.2019 - 15:27
Золотые слова: Маша Ефросинина лаконично объяснила, как осуществить мечты
Маша Ефросинина (фото: пресс-служба ТК "Украина")

Поклонники Ефросининой продолжили ее цитату

Маша Ефросинина известна не только как телеведущая и, в последнее время особенно активно, блогер. Она также очень активно выступает с различными мастер-классами и выступлениями по всей Украине, во время которых делится со зрителями жизненным опытом, различными знаниями, наблюдениями и, конечно же, мотивацией.

Так, на своей instagram-страничке Маша Ефросинина опубликовала лаконичный снимок: без подписи или стильного образа. Важно на нем – цитата.

"Мечты не работают, пока не работаешь ты", - гласить подпись на доске, ярдом с которой стоит телеведущая.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина делится мотивацией (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущей поблагодарили ее за этот "толчок" и оставили свои рассуждения:

  • Золотi слова, Марічко!
  • Все верно. Что бы быть успешным, нужно пахать!
  • Нужно везде убрать частичку НЕ)
  • 100% Работаем над собой!
  • Да да и ещё раз да!
  • Это верно. Мы пусты и скучны, и бесполезны, если нет в Нас Мечты!
  • Маша, очень понравилось! Довольно таки мотивирующе. Коротко и в самое сердце, мало мечтать, пахать нужно. Вы об это знаете как никто!
  • Пішла працювати)
  • Мечта как огонек, всегда в голове как маячек. Главное хотеть! Хотеть жить и тогда заставлять себя не придется. Убрать токсичных людей из окружения и фокусироваться на главном. Мысли тоже нужно держать в порядке.
  • Важнее всего достигать своих целей)
  • Абсолютно согласна! Только мы создатели собственного счастья!

Напомним, что до этого стильная Маша Ефросинина поделилась вдохновляющим лайфхаком.Телеведущая призналась, что каждый день пытается разглядеть красоту во всех и во всем.  

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