Джамала поділилася життєвим уроком на щасливому фото

Джамала захопила шанувальників не тільки новим фото, але і філософським міркуванням. На своїй instagram-сторінці співачка, як завжди, в лаконічній для себе формі написала, який ритуал потрібно проводити вранці, щоб день видався чудовим і успішним.

Так, українська співачка радить щоранку по пробудженню займатися аутотренінгом і говорити собі:

"Сьогодні в мене буде добрий настрій та чудовий день! Не дозволю своїм невдалим "вчора" та "завтра" впливати на мене!" - пише Джамала.

Також співачка супроводжувала свій новий пост атмосферних фото. На знімку Джамала позує в стильному чорному комбінезоні на фоні зелені. Відзначається, що фото було зроблено в ботанічному сану Києва, в одній з оранжерей.

Очі співачки закриті, руки в кишенях. В цілому на фото вона виглядає дуже розслаблено і умиротворено.

Розслаблена Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки під її новим постом:

Так і зроблю. Гарного дня!

Доброго дня! Як завжди, красива)

Золоті слова! Гарного вам дня!

Клас! Це саме те, що треба побачити зранку! Дякую! Гарного дня!

Я так і роблю! З добрим ранком і з хорошим днем!

Ви чудові!

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