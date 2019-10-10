Душа Украины: Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой

Известная актриса Ольга Сумская регулярно доказывает, что годы над ней не властны - 53-летняя звезда может похвастаться неувядающей красотой и цветущим внешним видом. Недавно она показала архивное фото в купальнике - и по мнению фанов, со времен молодости практически не изменилась! Артистка очень любит примерять наряды в украинском стиле и не раз восхищала эффектными вышиванками.

Так, на своей странице в Instagram Ольга опубликовала несколько фотографий, на которых продемонстрировала новый образ в этностиле. Актриса примерила красивый наряд в старинном национальном стиле - вышитую сорочку и полосатую юбку.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Колоритным дополнением яркого лука стали украшения — кораловые бусы и ожерелье из монет.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Люблю українські строї..Ходила б в них кожного дня", - призналась Сумская.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики знаменитости пришли в восторге от ее образа и засыпали Ольгу комплиментами, отмечая, что ей безумно идет национальная одежда и она настоящая украинская красавица.

Гарна жінка

Оля, вы как всегда изумительно выглядите! Шикарно! Восхищаюсь вами, браво !!

Вы красивая, умная и талантливая женщина!

Душа Украины

Вам очень идет. Справжня Роксолана

Величава наша красунечка!!!!

Яка чарівна жінка! А яке ж гарне на ній намисто!

Ну, дуже гарно!!!!

Ви просто фантастична!!!

Ви справжня красуня!!!

Как всегда очаровательные

Красавица Ольга!!!! Осени яркой и не забываемой!!!!

Краса! Мені дуже подобаються такі вишивані строї! І Вам дуже пасує!

Вся Україна в ваших очах

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская показала атмосферную прогулку с дочерьми по Киеву.

Также Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу.