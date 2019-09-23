"Чудесное трио": Ольга Сумская показала атмосферную прогулку с дочерьми по Киеву

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Актриса поделилась милыми осенними фото

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 53 года восхищает цветущим внешним видом, стройной фигурой и неувядающей красотой. Поклонники звезды уверяют, что она вообще не стареет, что недавно в очередной раз подтвердила, показав архивное фото в купальнике - и по мнению фанов, со времен молодости практически не изменилась! При этом Ольга - счастливая и гордая мама двоих дочерей и маленькой внучки.

Старшая дочь Антонина Паперная живет с семьей в Москве, поэтому каждый ее приезд в Киев - особое событие. Сейчас девушка как раз в Украине, так что семейство устроило веселую семейную прогулку по осеннему Киеву. Атмосферными кадрами Сумская поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Мама и дочки прошлись по центру и посидели за столиком в кафе, наслаждаясь солнечной погодой. Все трое выглядели очень стильно - Тоня выбрала белый наряд, который дополнила серым полупальто. 17-летняя Анна предпочла черную одежду и яркое красное пальто, а их звездная мама - стильную розовую куртку.

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

"Теплий, сонячний, осінній вечір...Київ, улюблені місця. І мої доці", - прокомментировала красочные снимки актриса.

Видео: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Подписчики отмечают, что троица выглядит просто очаровательно - будто подружки, и что все они очень красивые.

Чудове тріо

Дуже приємно дивитись на вашу дівочу компанію! Такі гарні і веселі...!!!

Ще одну красунечку не взяли з собою

Донечки красуні

Красотки

Антонина как всегда - шикарна. Вы все девчонки - просто супер

Как 3 подружки

Дуже гарні

Дівчата, які ви тільки гарні!!!! Просто огонь!!!! Приємно вас бачити разом! Нехватає самої меншої квіточки.... але хай підростає!!! Будемо тішитися щє однією красунею роду Сумських!

Красуні

коли мама щаслива)

Сердца трех

Очень красивые у Вас дочери!!! У красивой мамы с папой)) как говорят)))

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Ранее Ольга Сумская покрасовалась на пляже в эффектном платье-вышиванке и приняла участие в съемках популярного ТВ-проекта.