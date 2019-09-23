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"Чудесное трио": Ольга Сумская показала атмосферную прогулку с дочерьми по Киеву

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.09.2019 - 10:47
"Чудесное трио": Ольга Сумская показала атмосферную прогулку с дочерьми по Киеву
Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Актриса поделилась милыми осенними фото

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 53 года восхищает цветущим внешним видом, стройной фигурой и неувядающей красотой. Поклонники звезды уверяют, что она вообще не стареет, что недавно в очередной раз подтвердила, показав архивное фото в купальнике - и по мнению фанов, со времен молодости практически не изменилась! При этом Ольга - счастливая и гордая мама двоих дочерей и маленькой внучки.

Старшая дочь Антонина Паперная живет с семьей в Москве, поэтому каждый ее приезд в Киев - особое событие. Сейчас девушка как раз в Украине, так что семейство устроило веселую семейную прогулку по осеннему Киеву. Атмосферными кадрами Сумская поделилась на своей странице в Instagram.

&quot;Чудесное трио&quot;: Ольга Сумская показала атмосферную прогулку с дочерьми по Киеву

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Мама и дочки прошлись по центру и посидели за столиком в кафе, наслаждаясь солнечной погодой. Все трое выглядели очень стильно - Тоня выбрала белый наряд, который дополнила серым полупальто. 17-летняя Анна предпочла черную одежду и яркое красное пальто, а их звездная мама - стильную розовую куртку.

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

"Теплий, сонячний, осінній вечір...Київ, улюблені місця. І мої доці", - прокомментировала красочные снимки актриса.

Видео: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Подписчики отмечают, что троица выглядит просто очаровательно - будто подружки, и что все они очень красивые.

  • Чудове тріо
  • Дуже приємно дивитись на вашу дівочу компанію! Такі гарні і веселі...!!!
  • Ще одну красунечку не взяли з собою
  • Донечки красуні
  • Красотки
  • Антонина как всегда - шикарна. Вы все девчонки - просто супер
  • Как 3 подружки
  • Дуже гарні
  • Дівчата, які ви тільки гарні!!!! Просто огонь!!!! Приємно вас бачити разом! Нехватає самої меншої квіточки.... але хай підростає!!! Будемо тішитися щє однією красунею роду Сумських!
  • Красуні
  • коли мама щаслива)
  • Сердца трех
  • Очень красивые у Вас дочери!!! У красивой мамы с папой)) как говорят)))

&quot;Чудесное трио&quot;: Ольга Сумская показала атмосферную прогулку с дочерьми по Киеву

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Ранее Ольга Сумская покрасовалась на пляже в эффектном платье-вышиванке и приняла участие в съемках популярного ТВ-проекта.

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