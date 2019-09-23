"Чудесное трио": Ольга Сумская показала атмосферную прогулку с дочерьми по Киеву

Актриса поделилась милыми осенними фото
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 53 года восхищает цветущим внешним видом, стройной фигурой и неувядающей красотой. Поклонники звезды уверяют, что она вообще не стареет, что недавно в очередной раз подтвердила, показав архивное фото в купальнике - и по мнению фанов, со времен молодости практически не изменилась! При этом Ольга - счастливая и гордая мама двоих дочерей и маленькой внучки.
Старшая дочь Антонина Паперная живет с семьей в Москве, поэтому каждый ее приезд в Киев - особое событие. Сейчас девушка как раз в Украине, так что семейство устроило веселую семейную прогулку по осеннему Киеву. Атмосферными кадрами Сумская поделилась на своей странице в Instagram.
Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)
Мама и дочки прошлись по центру и посидели за столиком в кафе, наслаждаясь солнечной погодой. Все трое выглядели очень стильно - Тоня выбрала белый наряд, который дополнила серым полупальто. 17-летняя Анна предпочла черную одежду и яркое красное пальто, а их звездная мама - стильную розовую куртку.
Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)
"Теплий, сонячний, осінній вечір...Київ, улюблені місця. І мої доці", - прокомментировала красочные снимки актриса.
Видео: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)
Подписчики отмечают, что троица выглядит просто очаровательно - будто подружки, и что все они очень красивые.
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Ранее Ольга Сумская покрасовалась на пляже в эффектном платье-вышиванке и приняла участие в съемках популярного ТВ-проекта.