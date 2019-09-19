Время не властно: Сумская в бикини вызвала фурор эксклюзивным архивным фото

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса показала снимок, сделанный в молодости в Полтаве

Ольга Сумская очаровывает своей неувядающей красотой и молодостью. 53-летняя актриса не стесняется публиковать фото без макияжа, на которых выглядит словно молодая девушка. Поклонники выпытывают у звезды секрет ее вечной молодости, а она уверяет, что за красотой и стройностью стоит ухоженность, движение и занятия спортом, правильное питание, натуральная косметика (артистка сама часто прибегает к народным средствам "из холодильника"). О том, как оставаться всегда на высоте Ольга даже выпустила собственную книгу, а ее внешний вид - лучшее свидетельство того, что все советы от звезды – действенные. Так, в Instagram актриса показала архивное фото в купальнике. Похоже, со времен молодости звезда почти не изменилась!

Фото сделано в 1988 году, когда Ольге было 22 года. На черно-белой фотокарточке она позирует в бикини и шляпке на берегу реки Ворскла. Без труда можно изучить фигуру будущей звезды – тонкая талия, стройные ножки, плоский животик и изящные запястья.

"Немного воспоминаний. 1988 год, Полтава, пляж возле Ворсклы", - оставила она подпись под фотооткрыткой.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники актрисы не смогли сдержать восторг – они предположили, что она использует "молодильные яблоки", ведь со времен молодости практически не изменилась.

Ярко! Очень красивая

Какая же Вы красивая!

Сейчас, вы Ольга лучше, как дорогое вино

Идеальная фигура

Дуже гарна

Яка талія. Ви мій ідеал жіночності, це не лише стосовно фігури, Ви неймовірна

Да не так уж и багато зминилося

Хорошенькая, Вау!

Как всегда Богиня

Красуня!

Роксолана. Красивая женщина

Ольга, в чому секрет, молодильні яблука?

Ви не змінились. Такаж гарна

Скриншот комментариев

Ранее Ольга Сумская покрасовалась на пляже в эффектном платье-вышиванке и приняла участие в съемках популярного ТВ-проекта.