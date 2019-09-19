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Время не властно: Сумская в бикини вызвала фурор эксклюзивным архивным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.09.2019 - 13:36
Время не властно: Сумская в бикини вызвала фурор эксклюзивным архивным фото
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса показала снимок, сделанный в молодости в Полтаве

Ольга Сумская очаровывает своей неувядающей красотой и молодостью. 53-летняя актриса не стесняется публиковать фото без макияжа, на которых выглядит словно молодая девушка. Поклонники выпытывают у звезды секрет ее вечной молодости, а она уверяет, что за красотой и стройностью стоит ухоженность, движение и занятия спортом, правильное питание, натуральная косметика (артистка сама часто прибегает к народным средствам "из холодильника"). О том, как оставаться всегда на высоте Ольга даже выпустила собственную книгу, а ее внешний вид - лучшее свидетельство того, что все советы от звезды – действенные. Так, в Instagram актриса показала архивное фото в купальнике. Похоже, со времен молодости звезда почти не изменилась!

Фото сделано в 1988 году, когда Ольге было 22 года. На черно-белой фотокарточке она позирует в бикини и шляпке на берегу реки Ворскла. Без труда можно изучить фигуру будущей звезды – тонкая талия, стройные ножки, плоский животик и изящные запястья.

"Немного воспоминаний. 1988 год, Полтава, пляж возле Ворсклы", - оставила она подпись под фотооткрыткой.

Время не властно: Сумская в бикини вызвала фурор эксклюзивным архивным фото

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники актрисы не смогли сдержать восторг – они предположили, что она использует "молодильные яблоки", ведь со времен молодости практически не изменилась.

  • Ярко! Очень красивая
  • Какая же Вы красивая!
  • Сейчас, вы Ольга лучше, как дорогое вино
  • Идеальная фигура
  • Дуже гарна
  • Яка талія. Ви мій ідеал жіночності, це не лише стосовно фігури, Ви неймовірна
  • Да не так уж и багато зминилося
  • Хорошенькая, Вау!
  • Как всегда Богиня
  • Красуня!
  • Роксолана. Красивая женщина
  • Ольга, в чому секрет, молодильні яблука?
  • Ви не змінились. Такаж гарна

Скриншот комментариев

Ранее Ольга Сумская покрасовалась на пляже в эффектном платье-вышиванке и приняла участие в съемках популярного ТВ-проекта.

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