Душа України: Ольга Сумська у старовинній вишиванці заворожила красою

Відома актриса Ольга Сумська регулярно доводить, що роки над нею не владні - 53-річна зірка може похвалитися нев'янучою красою і квітучим зовнішнім виглядом. Нещодавно вона показала архівне фото у купальнику - і на думку фанів, з часів молодості практично не змінилася! Артистка дуже любить приміряти наряди в українському стилі і не раз захоплювала ефектними вишиванками.

Так, на своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала декілька фотографій, на яких продемонструвала новий образ в етностилі. Актриса приміряла красивий наряд в старовинному національному стилі - вишиту сорочку і смугасту спідницю.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Колоритним доповненням яскравого лука стали прикраси — коралі і намиста з монет.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Люблю українські строї..Ходила б у них кожного дня", - зізналася Сумська.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники знаменитості прийшли в захваті від її образу і засипали Ольгу компліментами, відзначаючи, що їй дуже йде національний одяг і вона справжня українська красуня.

Гарна жінка

Оля, ви як завжди чудово виглядаєте! Шикарно! Захоплююся вами, браво !!

Ви красива, розумна і талановита жінка!

Душа України

Вам дуже йде. Справжня Роксолана

Величава наша красунечка!!!!

Яка чарівна жінка! А яке ж гарне на ній намисто!

Ну, дуже гарно!!!!

Ви просто фантастична!!!

Ви справжня красуня!!!

Як завжди чарівні

Красуня Ольга!!!! Осені яскравою і незабутньою!!!!

Краса! Мені дуже подобаються такі вишивані строї! І Вам дуже пасує!

Вся Україна в ваших очах

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська показала атмосферну прогулянку з дочками по Києву.

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