Душа України: Ольга Сумська у старовинній вишиванці заворожила красою

Актриса приміряла ефектний наряд в національному стилі
Відома актриса Ольга Сумська регулярно доводить, що роки над нею не владні - 53-річна зірка може похвалитися нев'янучою красою і квітучим зовнішнім виглядом. Нещодавно вона показала архівне фото у купальнику - і на думку фанів, з часів молодості практично не змінилася! Артистка дуже любить приміряти наряди в українському стилі і не раз захоплювала ефектними вишиванками.
Так, на своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала декілька фотографій, на яких продемонструвала новий образ в етностилі. Актриса приміряла красивий наряд в старовинному національному стилі - вишиту сорочку і смугасту спідницю.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Колоритним доповненням яскравого лука стали прикраси — коралі і намиста з монет.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
"Люблю українські строї..Ходила б у них кожного дня", - зізналася Сумська.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Підписники знаменитості прийшли в захваті від її образу і засипали Ольгу компліментами, відзначаючи, що їй дуже йде національний одяг і вона справжня українська красуня.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, Ольга Сумська показала атмосферну прогулянку з дочками по Києву.
Також Ольга Сумська вразила одкровеннями про сімейне життя з Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, що вони обидва зраджували один одного.