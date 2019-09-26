"Все не безгрешны": Ольга Сумская рассказала об изменах мужа

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком (instagram.com/olgasumska)

Актриса призналась, что за 22 года брака они пережили всякое

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская - успешна в своей профессии, потрясающе выглядит в свои 53 года, а также счастливая жена и мама двоих дочерей. Недавно старшая дочь Антонина, которая живет в Москве, приезжала в Киев, и артистка устроила душевную прогулку по городу с любимыми девочками. Однако, как откровенно призналась звезда в интервью программе "Кава з перцем" на телеканале "Украина", ее семейная жизнь вовсе не была всегда безоблачной.

Ольга рассказала, что за 22 года в браке с Виталием Борисюком случалась неверность как с его, так и с ее стороны. Однако оба они сделали из этого выводы и теперь ценят каждый день вместе.

"Ну, как вам сказать, это испытание, мы же все не безгрешны, все абсолютно, какие-то соблазны были...И поэтому сегодня Виталик сделал какие-то выводы для себя, и я тоже. Потому что каждый день как подарок судьбы, жизнь так быстротечна", — поделилась Сумская.

Видео: интервью Ольги Сумской (youtube.com/Канал Украина)

Актриса смело призналась, что она также изменяла мужу. Однако желания уйти из семьи у нее никогда не было.

"Самолеты прилетали, и поклонники были, звонили, но слишком каких-либо серьезных таких землетрясений в нашей семье, чтобы сказать, что все, я нашла какого-то миллионера, не было. Я его не искала, он мне не нужен, потому что у меня есть мой родной человек, которого я очень люблю, и я ценю наши отношения, такие вот выносливые и закаленные временем. А самое главное, знаете, чтобы наша любовь с Борисюком становилась лишь крепче. Любовь, любовь и еще раз любовь. Ведь мы этого достойны", — отметила артистка.

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком (instagram.com/olgasumska)

Напомним, что отношения Ольги и Виталия длятся уже 22 года, пара воспитывает 17-летнюю дочь Анну. С 1987 по 1991 год Сумская также была в браке с актером Евгением Паперным, от которого имеет 29-летнюю дочь Антонину.

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и детьми (instagram.com/olgasumska)

Ранее Ольга Сумская покрасовалась на пляже в эффектном платье-вышиванке и приняла участие в съемках популярного ТВ-проекта о паранормальных способностях.