Домогались от меня правды: Горбунов рассказал о начале отношений с Осадчей

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – уже несколько лет как официальные муж и жена и воспитывают сыночка Ивана, которому скоро исполнится три года. Ведущие много путешествуют и нередко работают вместе, не стесняясь публично признаваться в любви друг к другу. Однако в начале своих отношений они все же предпочитали держать свой роман в тайне ото всех, с чем связаны некоторые забавные истории.

Одной из них Юрий решил поделиться с поклонниками. На своей странице в Instagram он опубликовал нежное фото с женой, сделанное после спектакля, в котором он играл. Супруга мило обнимает Горбунова, а он держит в руках букет желтых тюльпанов.

Растроганный шоумен рассказал, что означают для него эти цветы и как любимая не перестает радовать его.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"А.Чехов. "Медведь и предложение!!" Ця вистава має для мене особливе значення!! Коли ми тільки починали її грати,5 років тому,ми з Катериною тільки почали зустрічатись.Про це ніхто ще не знав.Це була велика таємниця.Я з нашою трупою ,відправився з виставою на гастролі Україною,і після кожної вистави,у кожному місті,мені хтось виносив на поклоні,на сцену-букет жовтих тюльпанів!!З словами-вам просили передати! І так сім чи вісім міст!І в кожному -тюльпани! Артисти домагалися від мене правди-Хто це тобі в кожному місті дарує такий букет!! І тільки я знав-це від Катрусі!! Як вона примудрялася в кожному місті когось знаходити,передавати гроші ,хтось купував квіти,йшов в театр і дарував!!Сьогодні ми грали на День Святого Валентина в Києві! І Катя сама вийшла з тюльпанами на сцену!!Сказати про мої відчуття-це нічого не сказати!!Дякую тобі Катруся за те що ти є!!Найкраща!!" - поделился эмоциями Юрий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Растроганные подписчики оставили этой прекрасной паре много теплых слов и пожеланий в комментариях.

Клас історія! Щастя Вам від всього сердця

Вы класная парочка С праздником Вас!!

Вы такi гарнi

Боже)) як це гарно !!! Безмежного кохання

Ви така чудова пара. дякую, що ділитеся своїм позитивом

Ваууу яка історія, це захоплює

Вы замечательная пара и очень искренние и добрые люди,добра вам)))

Чудові. Зі святом

Ви дуже гарна пара. Щастя вам

Яка романтична історія

Так трепетно .храните это ощущение

Класноооо, молодці

Боже! Как это красиво и романтично. Вы большие молодцы, счастья вам долгого и крепкого

Круто і дуже мило!!!

Вау , це круто . Вона креативна та неймовірна . А таке потрібно цінити. Щастя вам від душі бажаю

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Катя Осадчая очаровала "зимним" снимком подросшего сыночка.