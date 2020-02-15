Домагалися від мене правди: Горбунов розповів про початок відносин з Осадчою

Тоді вони ще приховували свій роман, але Катя примудрялася кожен раз дарувати коханому квіти
Катя Осадча та Юрій Горбунов – вже кілька років як офіційні чоловік і дружина і виховують синочка Івана, якому скоро виповниться три роки. Ведучі багато подорожують і нерідко працюють разом, не соромлячись публічно зізнаватися в любові один до одного. Однак на початку своїх відносин вони все ж воліли тримати свій роман в таємниці від усіх, з чим пов'язані деякі забавні історії.
Однією з них Юрій вирішив поділитися з шанувальниками. На своїй сторінці в Instagram він опублікував ніжне фото з дружиною, зроблене після вистави, в якій він грав. Дружина мило обіймає Горбунова, а він тримає в руках букет жовтих тюльпанів.
Розчулений шоумен розповів, що означають для нього ці квіти і як кохана не перестає радувати його.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
"А.Чехов. "Медведь и предложение!!" Ця вистава має для мене особливе значення!! Коли ми тільки починали її грати,5 років тому,ми з Катериною тільки почали зустрічатись.Про це ніхто ще не знав.Це була велика таємниця.Я з нашою трупою ,відправився з виставою на гастролі Україною,і після кожної вистави,у кожному місті,мені хтось виносив на поклоні,на сцену-букет жовтих тюльпанів!!З словами-вам просили передати! І так сім чи вісім міст!І в кожному -тюльпани! Артисти домагалися від мене правди-Хто це тобі в кожному місті дарує такий букет!! І тільки я знав-це від Катрусі!! Як вона примудрялася в кожному місті когось знаходити,передавати гроші ,хтось купував квіти,йшов в театр і дарував!!Сьогодні ми грали на День Святого Валентина в Києві! І Катя сама вийшла з тюльпанами на сцену!!Сказати про мої відчуття-це нічого не сказати!!Дякую тобі Катруся за те що ти є!!Найкраща!!" - поділився емоціями Юрій
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Розчулені підписники залишили цій прекрасній парі багато теплих слів і побажань у коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, раніше Катя Осадча зачарувала "зимовим" знімком старшого синочка.