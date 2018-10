"Diakuiu, Kyiv": неповторимые Three Days Grace отгремели в столице Украины

Three Days Grace в Киеве (фото: instagram.com/unretrofied.me)

LITE собрал лучшие фото и видео с киевского концерта культовой рок-группы

26 октября в киевском клубе Stereo Plaza выступили неудержимые канадские альтернативщики Three Days Grace.

В этот вечер в украинской столице музыканты не только презентовали новый альбом "Outsider", но и сыграли давно полюбившиеся нашей публикой хиты: "Pain", "I Hate Everything About You", "Just Like You" и, конечно же, "Animal I Have Become".

На протяжении всего выступления Мэтт Уолст ни на секунду не давал заскучать людям, которые до отказа "забили" зал. Фронтмен Three Days Grace то и дело прыгал по сцене, организовывал переклички, общался с публикой и "дякував" собравшимся фанатам. Поэтому не странно, что и эмоциональная отдача зала на киевском концерте канадцев была просто сумасшедшая.

Мы собрали самые яркие фото и видео с концерта Three Days Grace от счастливчиков, которые видели это грандиозное шоу своими собственными глазами.

Three Days Grace в Киеве (фото: instagram.com)

Добавим, что на разогреве у канадцев выступала украинская группа Fontaliza, которая совсем недавно презентовала новый альбом и дала по этому поводу эксклюзивное интервью нашему изданию.

Видео: Instagram/katork2009

Видео: Instagram/elizabet_garsia

Видео: Instagram/enjoy_the_silence_dm

Напомним, что 26 октября в киевском "Дворце спорта" Оля Полякова создала по-настоящему полное, интересное, живое представление "Королева ночи", от которого пришли в восторг фанаты, артисты и украинские знаменитости.

LITE, к слову, также побывал на концерте поп-дивы. Поэтому предлагаем вам яркий фотоотчет с самого масштабного выступления Поляковой.