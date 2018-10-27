ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Diakuiu, Kyiv": неповторимые Three Days Grace отгремели в столице Украины

Lite » Звезды 27.10.2018 - 22:22
Three Days Grace в Киеве (фото: instagram.com/unretrofied.me)
Three Days Grace в Киеве (фото: instagram.com/unretrofied.me)

LITE собрал лучшие фото и видео с киевского концерта культовой рок-группы

26 октября в киевском клубе Stereo Plaza выступили неудержимые канадские альтернативщики Three Days Grace

В этот вечер в украинской столице музыканты не только презентовали новый альбом "Outsider", но и сыграли давно полюбившиеся нашей публикой хиты: "Pain", "I Hate Everything About You", "Just Like You" и, конечно же, "Animal I Have Become".

На протяжении всего выступления Мэтт Уолст ни на секунду не давал заскучать людям, которые до отказа "забили" зал. Фронтмен Three Days Grace то и дело прыгал по сцене, организовывал переклички, общался с публикой и "дякував" собравшимся фанатам. Поэтому не странно, что и эмоциональная отдача зала на киевском концерте канадцев была просто сумасшедшая. 

Мы собрали самые яркие фото и видео с концерта Three Days Grace от счастливчиков, которые видели это грандиозное шоу своими собственными глазами. 

 

Three Days Grace в Киеве (фото: instagram.com)

Добавим, что на разогреве у канадцев выступала украинская группа Fontaliza, которая совсем недавно презентовала новый альбом и дала по этому поводу эксклюзивное интервью нашему изданию

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#threedaysgrace #ukraine #kiev

A post shared by Александр Алексеевич (@katork2009) on

Видео: Instagram/katork2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это было незабываемо Three days grace. #threedaysgrace #concert #kiev #

A post shared by Garsia (@elizabet_garsia) on

Видео: Instagram/elizabet_garsia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#threedaysgrace #outsider #kiev

A post shared by @ enjoy_the_silence_dm on

Видео: Instagram/enjoy_the_silence_dm

Напомним, что 26 октября в киевском "Дворце спорта" Оля Полякова создала по-настоящему полное, интересное, живое представление "Королева ночи", от которого пришли в восторг фанаты, артисты и украинские знаменитости.

LITE, к слову, также побывал на концерте поп-дивы. Поэтому предлагаем вам яркий фотоотчет с самого масштабного выступления Поляковой.

Новости Украины концертдосуг
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь