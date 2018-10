Three Days Grace в Киеве: топ-5 лучших песен канадских "энерджайзеров"

Three Days Grace (фото: instagram.com/threedaysgraceofficial)

Композиции этих рокеров полюбились миллионам поклонникам качественной музыки во всем мире

Уже 26 октября в киевском клубе Stereo Plaza выступят неудержимые канадские альтернативщики Three Days Grace. В украинской столице музыканты презентуют новый альбом "Outsider".

Заметим, что новые даты тура в поддержку шестой пластинки уже культовой группы появились совсем недавно. Сами же музыканты рассказывают, что ожидание новых встреч с европейской публикой очень волнительно. Ведь эмоциональная отдача зала на каждом концерте - просто сумасшедшая.

Сегодня мы решили напомнить вам самые лучшие и самые зажигательные композиции Three Days Grace, которые полюбились миллионам поклонникам качественной музыки со всего мира.

Three Days Grace - "I Hate Everything About You"

Видео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Pain"

Видео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Never Too Late"

Видео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Animal I Have Become"

Видео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Infra-Red"

Видео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

